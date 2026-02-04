हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: भारतीय शख्स ने पाकिस्तान में खाया समोसा, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, पूछा समोसे कहां के अच्छे- वीडियो वायरल

Video: भारतीय शख्स ने पाकिस्तान में खाया समोसा, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, पूछा समोसे कहां के अच्छे- वीडियो वायरल

Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भारतीय शख्स पाकिस्तान जाकर समोसे खरीद रहा है और वो बताता है कि समोसे कहां के अच्छे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 04 Feb 2026 08:19 PM (IST)
Preferred Sources

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान का खाना पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है. पाकिस्तान के स्वाद का जायका वहां के पानी और मसालों के मिश्रण से निकलकर आता है. खासकर नॉनवेज के दिवानों के लिए तो पाकिस्तान स्वर्ग है. लेकिन जब बात आती है फास्ट फूड और समोसे की तो ये बहस आम हो जाती है कि कहां के समोसे ज्यादा अच्छे हैं, भारत के या पाकिस्तान के. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भारतीय शख्स पाकिस्तान जाकर समोसे खरीद रहा है और वो बताता है कि समोसे कहां के अच्छे हैं.

भारतीय शख्स ने पाकिस्तान में खाए समोसे

दरअसल, उत्तर प्रदेश के रहने वाले रिजवान नाम के इस व्लॉगर ने पाकिस्तान के समोसे का जायका जब लिया तो सोशल मीडिया पर ये बहस शुरू हो गई कि समोसे कहां के अच्छे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि रिजवान अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान की एक लोकल समोसा शॉप पर जाते हैं और वहां से तीन समोसे पैक कराते हैं, जब समोसे की कीमत पूछी जाती है तो मालूम होता है कि एक समोसा 60 रुपये का है जो भारत के करीब 20 रुपये के बराबर है. इसके बाद रिजवान समोसा पैक करवाकर अपने घर पहुंचते हैं, दावा किया जा रहा है कि रिजवान का निकाह पाकिस्तान में हुआ है और वो अक्सर अपने ससुराल जाते रहते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rizwansidravlog (@rizwansidravlog)

कहां के समोसे ज्यादा अच्छे, घर वालों ने क्या कहा

वीडियो में आगे दिखता है कि पूरा परिवार साथ बैठकर आलू वाले समोसे का जायका ले रहा होता है तभी वहां बैठी एक महिला कहती है कि समोसे तो भारत में ही अच्छे मिलते हैं, जिसके बाद रिजवान की बीवी कहती है कि मुझे वहां के समोसे पसंद नहीं आते, समोसे तो पाकिस्तान के ही अच्छे हैं. इसके बाद जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, भारत और पाकिस्तान के यूजर्स भी अपने अपने समोसों के पक्ष में आ गए.

यह भी पढ़ें: Video: अंडर कंस्ट्रक्शन पुल पर रील बना रहा था युवक, नीचे गिरा, सीमेंट की दीवार में दबा, दर्दनाक मौत

यूजर्स के बीच भी छिड़ी समोसा को लेकर बहस

वीडियो को  rizwansidravlog नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई अगर चिकन समोसा है तो पाकिस्तान का अच्छा होगा लेकिन आलू वाले समोसे में भारत का कोई जवाब नहीं. एक और यूजर ने लिखा...समोसे तो भारत के ही अच्छे हैं भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पानी का फर्क है, जो जहां रहता है उसे वहीं का खाना पसंद आता है.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Published at : 04 Feb 2026 08:19 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan TRENDING VIRAL VIDEO Samosa War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'गारंटी है... भारत के कहने पर ट्रंप ने पाकिस्तान से कम टैरिफ लगाया', 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील से बौखालाए PAK एक्सपर्ट
'गारंटी है... भारत के कहने पर ट्रंप ने पाकिस्तान से कम टैरिफ लगाया', ट्रेड डील से बौखालाए PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कोरियन कल्चर से हमें प्यार है', गाजियाबाद की तीन बहनों ने सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है?
'कोरियन कल्चर से हमें प्यार है', गाजियाबाद की तीन बहनों ने सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है?
बॉलीवुड
'डॉन 3' और 'कृष 4' में दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा? वाराणसी एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट
'डॉन 3' और 'कृष 4' में दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा? वाराणसी एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
Advertisement

वीडियोज

Man Atisundar: राध्या ने प्रथम को होली से पहले ही किया पानी-पानी, दोनों के बीच बड़ी नज़दीकियाँ (04.02.2026)
Chitra Tripathi: Trade Deal पर आज विपक्ष को मिल जाएगा जवाब! | Rahul Gandhi | Congress Protest
Khabar Gawah Hai : किताब Vs किताब..विवाद बेहिसाब! | Rahul Gandhi | Nishikant Dubey | Parliament
IT Sector ने किया Anthropic AI का नया Agentic AI Model Launch | Paisa Live
Netflix India Announces 2026 Slate: सनी देओल की 'इक्का', अनिल कपूर की 'फैमिली बिजनेस', से ले कर सैफ अली खान की 'हम हिंदुस्तानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'गारंटी है... भारत के कहने पर ट्रंप ने पाकिस्तान से कम टैरिफ लगाया', 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील से बौखालाए PAK एक्सपर्ट
'गारंटी है... भारत के कहने पर ट्रंप ने पाकिस्तान से कम टैरिफ लगाया', ट्रेड डील से बौखालाए PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कोरियन कल्चर से हमें प्यार है', गाजियाबाद की तीन बहनों ने सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है?
'कोरियन कल्चर से हमें प्यार है', गाजियाबाद की तीन बहनों ने सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है?
बॉलीवुड
'डॉन 3' और 'कृष 4' में दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा? वाराणसी एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट
'डॉन 3' और 'कृष 4' में दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा? वाराणसी एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
ट्रेंडिंग
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: खेल दिखाते दिखाते मौत के मुंह में गया कलाकार! मगरमच्छ ने दबोच लिया सिर- वीडियो देख कांप उठेगी रूह
खेल दिखाते दिखाते मौत के मुंह में गया कलाकार! मगरमच्छ ने दबोच लिया सिर- वीडियो देख कांप उठेगी रूह
यूटिलिटी
ट्रेन छूटने से एक घंटे पहले कैंसिल की टिकट, जान लें कितना मिलेगा रिफंड
ट्रेन छूटने से एक घंटे पहले कैंसिल की टिकट, जान लें कितना मिलेगा रिफंड
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget