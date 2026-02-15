हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पाकिस्तानी मौलाना ने खुद बताया हिंदुस्तानी, बोला हम हिंदुस्तान से हैं....लाखों लोगों ने देखा वीडियो, आप भी देखें

Video: पाकिस्तानी मौलाना ने खुद बताया हिंदुस्तानी, बोला हम हिंदुस्तान से हैं....लाखों लोगों ने देखा वीडियो, आप भी देखें

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में पाकिस्तान के मशहूर मौलाना मुफ्ती तारीक मसूद एक बयान के दौरान बिरयानी का जिक्र करते दिखाई देते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 15 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

बिरयानी की प्लेट से उठी भाप कभी-कभी ऐसी बहस भी खड़ी कर देती है जिसकी खुशबू सरहद पार तक चली जाए. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के जाने-माने इस्लामी विद्वान मुफ्ती तारीक मसूद खुद को “हिंदुस्तानी” बताते नजर आ रहे हैं. बयान हल्के-फुल्के अंदाज में था, लेकिन इंटरनेट ने इसे गंभीर बहस में बदल दिया है. आखिर एक पाकिस्तानी मौलाना ने खुद को हिंदुस्तानी क्यों कहा? यही सवाल अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

पाकिस्तान के मुफ्ती ने खुद को बताया हिंदुस्तानी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में पाकिस्तान के मशहूर मौलाना मुफ्ती तारीक मसूद एक बयान के दौरान बिरयानी का जिक्र करते दिखाई देते हैं. वीडियो में वह बताते हैं कि उन्होंने एक होटल से बिरयानी मंगवाई. होटल वालों ने यह सोचकर कि मौलाना साहब शायद सादा खाना पसंद करते होंगे, उन्हें कम मसाले वाली या सफेद चावल जैसी बिरयानी भेज दी. इस पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि “भाई हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमें मसालेदार बिरयानी पसंद है.”

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया बयान

यही एक वाक्य अब इंटरनेट पर चर्चा का कारण बन गया है. गौरतलब है कि मुफ्ती तारीक मसूद पाकिस्तान के नागरिक हैं और उनका जन्म भी पाकिस्तान में ही हुआ है. ऐसे में उनका खुद को हिंदुस्तानी कहना कई लोगों को हैरान कर रहा है. हालांकि वीडियो के पूरे संदर्भ को देखने पर यह साफ समझ आता है कि उन्होंने यह बात सांस्कृतिक संदर्भ में कही थी, न कि राजनीतिक अर्थ में.

बिरयानी को लेकर दोनों देशों में छिड़ी रहती है बहस

दरअसल, भारतीय उपमहाद्वीप की खान-पान की परंपराएं काफी हद तक एक जैसी हैं. खासकर बिरयानी को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों में अलग-अलग किस्में और मसालों का इस्तेमाल देखने को मिलता है. ऐसे में कई बार लोग “हिंदुस्तानी” शब्द का इस्तेमाल व्यापक सांस्कृतिक पहचान के रूप में भी कर देते हैं. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इसे मजाकिया और हल्के-फुल्के अंदाज में ले रहे हैं, तो कुछ इसे बड़ी बात बताकर शेयर कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोगों का कहना है कि खाने-पीने और संस्कृति के मामले में सरहदें मायने नहीं रखतीं. वहीं कुछ यूजर्स इसे पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्तों के संदर्भ में जोड़कर भी देख रहे हैं. वीडियो को @islamallahquranbayanat नाम के यूट्यूब अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: तेंदुए को 'बेहोश' समझ बैठे थे लोग, वह अचानक ऐसे झपटा... होश उड़ा देगा वीडियो

Published at : 15 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
TRENDING Mufti Tariq Masood VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mamata Banerjee: BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Breaking: बढ़ते विवाद के बीच Harshvardhan Sapkal का बड़ा बयान | ABP News
Mahashivratri पर बाबा महाकाल का 'महाश्रृंगार', अलौकिक स्नान देख मंत्रमुग्ध हुए भक्त | Ujjain
Top News:अभी की बड़ी खबरें | T20 World Cup | Mahashivratri | Operation Sindoor | Delhi Pollution
Sadhguru ने बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी, बोले “हम हमेशा आज के लिए तैयार रहते हैं”
T20 World Cup 2026: T-20 वर्ल्ड कप में आज भारत-पाकिस्तान का मुकाबला | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mamata Banerjee: BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
शिक्षा
इस देश में बढ़ेगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस, जानें किस देश के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा होगा नुकसान?
इस देश में बढ़ेगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस, जानें किस देश के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा होगा नुकसान?
हेल्थ
Skin Signs of Diabetes: भारत में 10 करोड़ होने वाले हैं डायबिटीज के मरीज, स्किन पर ये 7 संकेत कभी न करें इग्नोर
भारत में 10 करोड़ होने वाले हैं डायबिटीज के मरीज, स्किन पर ये 7 संकेत कभी न करें इग्नोर
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget