बिरयानी की प्लेट से उठी भाप कभी-कभी ऐसी बहस भी खड़ी कर देती है जिसकी खुशबू सरहद पार तक चली जाए. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के जाने-माने इस्लामी विद्वान मुफ्ती तारीक मसूद खुद को “हिंदुस्तानी” बताते नजर आ रहे हैं. बयान हल्के-फुल्के अंदाज में था, लेकिन इंटरनेट ने इसे गंभीर बहस में बदल दिया है. आखिर एक पाकिस्तानी मौलाना ने खुद को हिंदुस्तानी क्यों कहा? यही सवाल अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

पाकिस्तान के मुफ्ती ने खुद को बताया हिंदुस्तानी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में पाकिस्तान के मशहूर मौलाना मुफ्ती तारीक मसूद एक बयान के दौरान बिरयानी का जिक्र करते दिखाई देते हैं. वीडियो में वह बताते हैं कि उन्होंने एक होटल से बिरयानी मंगवाई. होटल वालों ने यह सोचकर कि मौलाना साहब शायद सादा खाना पसंद करते होंगे, उन्हें कम मसाले वाली या सफेद चावल जैसी बिरयानी भेज दी. इस पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि “भाई हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमें मसालेदार बिरयानी पसंद है.”

देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया बयान

यही एक वाक्य अब इंटरनेट पर चर्चा का कारण बन गया है. गौरतलब है कि मुफ्ती तारीक मसूद पाकिस्तान के नागरिक हैं और उनका जन्म भी पाकिस्तान में ही हुआ है. ऐसे में उनका खुद को हिंदुस्तानी कहना कई लोगों को हैरान कर रहा है. हालांकि वीडियो के पूरे संदर्भ को देखने पर यह साफ समझ आता है कि उन्होंने यह बात सांस्कृतिक संदर्भ में कही थी, न कि राजनीतिक अर्थ में.

बिरयानी को लेकर दोनों देशों में छिड़ी रहती है बहस

दरअसल, भारतीय उपमहाद्वीप की खान-पान की परंपराएं काफी हद तक एक जैसी हैं. खासकर बिरयानी को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों में अलग-अलग किस्में और मसालों का इस्तेमाल देखने को मिलता है. ऐसे में कई बार लोग “हिंदुस्तानी” शब्द का इस्तेमाल व्यापक सांस्कृतिक पहचान के रूप में भी कर देते हैं. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इसे मजाकिया और हल्के-फुल्के अंदाज में ले रहे हैं, तो कुछ इसे बड़ी बात बताकर शेयर कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोगों का कहना है कि खाने-पीने और संस्कृति के मामले में सरहदें मायने नहीं रखतीं. वहीं कुछ यूजर्स इसे पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्तों के संदर्भ में जोड़कर भी देख रहे हैं. वीडियो को @islamallahquranbayanat नाम के यूट्यूब अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: तेंदुए को 'बेहोश' समझ बैठे थे लोग, वह अचानक ऐसे झपटा... होश उड़ा देगा वीडियो