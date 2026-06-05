पहली बार भारत का रेलवे स्टेशन देख चौंक गया पाकिस्तानी शख्स, जमकर की तारीफ

भारत और पाकिस्तान से जुड़े वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. इन वीडियो में ज्यादातर वीडियो एक-दूसरे लोगों को तंज कसते हुए होते हैं. वहीं इस बार भी एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. लेकिन इस बार वायरल हो रहे वीडियो में तंज नहीं बल्कि तारीफ हो रही है. दरअसल इस बार एक ऐसा ही वीडियो को वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का जीत दिल जीत लिया है. वायरल हो रहे वीडियो में एक पाकिस्तानी शख्स अमृतसर का रेलवे स्टेशन दिखाता हुआ नजर आता है. वह इस वीडियो में भारत के रेलवे स्टेशन को देखकर चौंक जाता है और खूब तारीफ करता हुआ भी नजर आता है, जिसके बाद इस शख्स के वीडियो को सोशल मीडिया पर भी खूब तारीफ मिल रही है.

भारतीीय रेलवे स्टेशन देख चौंक गया पाकिस्तान शख्स

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर @Bein ATraveler-BilalAzam नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे हैं एक वीडियो में एक पाकिस्तानी आदमी अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है. वह कहता है कि मैं आपको अमृतसर का रेलवे स्टेशन दिखाता हूं. वह आगे कहता है कि यह अमृतसर का रेलवे स्टेशन है, शायद काफी पुराना बना हुआ है और अभी यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. इसके अलावा वह शख्स रेलवे स्टेशन पर गंदगी न हो, इसके लिए इसके लिए स्टेशन पर लगे डस्टबिन वगैराह सारी चीजें दिखाता है. इसके अलावा वह आदमी बताता है कि उसके साथ शामिल पाकिस्तानियों को रेलवे स्टेशन पर ठंडा शरबत भी पिलाया जा रहा है. इसके बाद वह शख्स ट्रेन के अंदर जाकर ट्रेन का वाशिंग एरिया और सीट्स वगैरह सब चीजें दिखाता है. वह कहता है कि ट्रेन में काफी सफाई है. इसके अलावा भी वह इंडियन रेलवे की खूब तारीफ करते हुए नजर आता है. इस वीडियो को अब सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और कई लोग इस पर कमेंट्स भी कमेंट भी कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-फैंस के चहेते स्टार 'डॉग' की बेरहमी से हत्या! रेस्टोरेंट में चोरों ने महज ₹2000 में बेचा- रो पड़े यूजर्स

लोगों ने भी दिया खूब प्यार

यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर पाकिस्तानी व्यक्ति को लेकर कमेंट किया आपको इंडिया का वीजा कैसे मिला. वहीं दूसरा व्यक्ति इसके जवाब में लिखता है कि शायद यह वीडियो पिछले साल का है. वहीं एक और यूजर कमेंट करके लिखता है कि भाई हमारा पंजाब कैसा लगा. वहीं एक और यूजर मजाक में कमेंट करता है भाई मैंने सोचा पाकिस्तान में कब आ गई ऐसी ट्रेन. एक और यूजर कमेंट करता है प्यार करो, नफरत नहीं. वहीं कुछ लोग उस शख्स को क्लियर करते हुए नजर आते हैं कि भाई यह थर्ड इकोनॉमी है और सबसे सस्ती है और यह ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस नहीं है.

ये भी पढ़ें-कोचिंग में तोड़फोड़ पर यूजर्स ने लिए खान सर के मजे, बोले- कब खून खौलेगा रे तेरा 'फैजल'