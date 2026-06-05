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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपहली बार भारत का रेलवे स्टेशन देख चौंक गया पाकिस्तानी शख्स, जमकर की तारीफ

पहली बार भारत का रेलवे स्टेशन देख चौंक गया पाकिस्तानी शख्स, जमकर की तारीफ

वायरल हो रहे वीडियो में एक पाकिस्तानी शख्स अमृतसर का रेलवे स्टेशन दिखाता हुआ नजर आता है. वह इस वीडियो में भारत के रेलवे स्टेशन को देखकर चौंक जाता है और खूब तारीफ करता हुआ भी नजर आता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 05 Jun 2026 06:45 PM (IST)
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भारत और पाकिस्तान से जुड़े वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. इन वीडियो में ज्यादातर वीडियो एक-दूसरे लोगों को तंज कसते हुए होते हैं. वहीं इस बार भी एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. लेकिन इस बार वायरल हो रहे वीडियो में तंज नहीं बल्कि तारीफ हो रही है. दरअसल इस बार एक ऐसा ही वीडियो को वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का जीत दिल जीत लिया है. वायरल हो रहे वीडियो में एक पाकिस्तानी शख्स अमृतसर का रेलवे स्टेशन दिखाता हुआ नजर आता है. वह इस वीडियो में भारत के रेलवे स्टेशन को देखकर चौंक जाता है और खूब तारीफ करता हुआ भी नजर आता है, जिसके बाद इस शख्स के वीडियो को सोशल मीडिया पर भी खूब तारीफ मिल रही है. 

भारतीीय रेलवे स्टेशन देख चौंक गया पाकिस्तान शख्स 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर @Bein ATraveler-BilalAzam नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे हैं एक वीडियो में एक पाकिस्तानी आदमी अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है. वह कहता है कि मैं आपको अमृतसर का रेलवे स्टेशन दिखाता हूं. वह आगे कहता है कि यह अमृतसर का रेलवे स्टेशन है, शायद काफी पुराना बना हुआ है और अभी यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. इसके अलावा वह शख्स रेलवे स्टेशन पर गंदगी न हो, इसके लिए इसके लिए स्टेशन पर लगे डस्टबिन वगैराह सारी चीजें दिखाता है. इसके अलावा वह आदमी बताता है कि उसके साथ शामिल पाकिस्तानियों को रेलवे स्टेशन पर ठंडा शरबत भी पिलाया जा रहा है. इसके बाद वह शख्स ट्रेन के अंदर जाकर ट्रेन का वाशिंग एरिया और सीट्स वगैरह सब चीजें दिखाता है. वह कहता है कि ट्रेन में काफी सफाई है. इसके अलावा भी वह इंडियन रेलवे की खूब तारीफ करते हुए नजर आता है. इस वीडियो को अब सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और कई लोग इस पर कमेंट्स भी कमेंट भी कर रहे हैं. 

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लोगों ने भी दिया खूब प्यार 

यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर पाकिस्तानी व्यक्ति को लेकर कमेंट किया आपको इंडिया का वीजा कैसे मिला. वहीं दूसरा व्यक्ति इसके जवाब में लिखता है कि शायद यह वीडियो पिछले साल का है. वहीं एक और यूजर कमेंट करके लिखता है कि भाई हमारा पंजाब कैसा लगा. वहीं एक और यूजर मजाक में कमेंट करता है भाई मैंने सोचा पाकिस्तान में कब आ गई ऐसी ट्रेन. एक और यूजर कमेंट करता है प्यार करो, नफरत नहीं. वहीं कुछ लोग उस शख्स को क्लियर करते हुए नजर आते हैं कि भाई यह थर्ड इकोनॉमी है और सबसे सस्ती है और यह ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस नहीं है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 05 Jun 2026 06:45 PM (IST)
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