कोचिंग में तोड़फोड़ पर यूजर्स ने लिए खान सर के मजे, बोले- कब खून खौलेगा रे तेरा 'फैजल'

पटना के मुसल्लहपुर हाट में खान सर (Khan Sir) की कोचिंग क्या खुली, असामाजिक तत्वों और विरोधी कोचिंग वालों के पेट में ऐसा दर्द उठा है कि आए दिन वहां 'एक्शन फिल्म' की शूटिंग होने लगती है. अभी हाल ही में कुछ उपद्रवियों ने वहां जाकर दफ्तर में तोड़फोड़ की, गार्ड का सिर फोड़ दिया और हवा में कट्टा भी चमका दिया. पुलिस अपनी जांच कर रही है और छात्र सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की 'मीम सेना' ने इस पूरी गंभीर घटना में से एक ऐसा धांसू और मजेदार एंगल निकाल लिया है, जिसे देखने के बाद खुद खान सर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.खान सर उर्फ 'फैजल खान' और वासेपुर का कनेक्शन!

कब खून खौलेगा रे तेरा "फैजल" सोशल मीडिया पर मचा गदर

दरअसल, बहुत कम लोग जानते हैं कि खान सर का असली नाम 'फैजल खान' है. बस फिर क्या था, जैसे ही खान सर की कोचिंग के बाहर तोड़फोड़ और धमकी की खबर इंटरनेट पर आई, सोशल मीडिया यूजर्स को तुरंत कल्ट फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के नवाजुद्दीन सिद्दीकी (फैजल खान) की याद आ गई. अब इंटरनेट पर खान सर की फोटो के साथ फिल्म का वो आइकॉनिक डायलॉग धड़ल्ले से वायरल हो रहा है "बाप का, भाई का, दादा का... सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल." लोग खान सर से मजे लेते हुए पूछ रहे हैं कि सर, इतनी घटनाएं हो गईं, कभी जनवरी में बम चलता है तो कभी जून में कट्टा, आखिर आपका खून कब खौलेगा?

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सोशल मीडिया पर वायरल हुए ये मजेदार मीम्स और कमेंट्स

कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने चुटकियों और मीम्स की ऐसी बौछार की है कि माहौल एकदम रंगीन हो गया है. एक यूजर ने खान सर की फोटो पर मीम शेयर करते हुए लिखा, "विरोधी कोचिंग वाले सोच रहे होंगे. 'रामाधीर सिंह बोला था कि फैजल सीधा लड़का है, ई तो साला बिहार पुलिस का रिजल्ट देकर सबका धंधा ही चौपट कर दिया.' दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "खान सर, अब तो आपके गार्ड का सिर भी फूट गया, दो दिन में बम मारने की धमकी भी मिल गई... अब 'कब खून खौलेगा रे तेरा फैजल?'

हकीकत यह है कि खान सर इस समय सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं और पुलिस से कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं. उन्होंने साफ कहा है कि विरोधियों को उनकी कम फीस और कड़क रिजल्ट से मिर्ची लगी है. लेकिन इंटरनेट की दुनिया तो भाई साहब 'आपदा में अवसर'ढूंढ ही लेती है.

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