"नवाज शरीफ हमें लूटकर खा गया है" इंडियन व्लॉगर के सामने पाकिस्तानियों ने रोया महंगाई का दुखड़ा, वीडियो वायरल

पाकिस्तान के हालात और वहां की महंगाई किसी से छिपी नहीं है. पाकिस्तान की जनता अपने नेताओं और वहां की सरकारी की नीतियों से इतनी तंग आ चुकी है कि अब विदेशी व्लॉगर्स के सामने भी वो दुखड़ा रोते जरा नहीं हिचकते. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भारतीय व्लॉगर पाकिस्तान घूमने के लिए गया हुआ है, जैसे ही वो एक सब्जी मंडी में दाखिल होता है वहां के लोग उससे अपनी सरकार की बुराई करने लग जाते हैं. वीडियो देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे.

महंगाई से परेशान पाकिस्तानियों ने भारतीय व्लॉगर से रोया अपना दुखड़ा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो पड़ौसी मुल्क पाकिस्तान का बताया जा रहा है. वीडियो में कुछ लोग मंडी में सब्जी बेच रहे हैं और एक भारतीय व्लॉगर उनसे बात कर रहा है जो पाकिस्तान घूमने गया हुआ है. इस दौरान सब्जी बेच रहे पाकिस्तानी लोग भारतीय व्लॉगर को कहते हैं कि नवाज शरीफ हमें लूटकर खा गया, नवाज शरीफ पूरे मुल्क को खा गया. उनकी ये बात सुनकर भारतीय व्लॉगर भी हैरान रह जाता है.

भारतीय व्लॉगर ने काटा किनारा

इसके बाद जब भारतीय व्लॉगर वहां से जाने लगता है तो एक पाकिस्तानी शख्स कैमरे पर नवाज शरीफ को अपशब्द कहता है जिसके बाद भारतीय व्लॉगर कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना भाई, मुझे वापस अपने घर भी जाना है और सरकार के खिलाफ मैं कुछ नहीं कहूंगा. इसके बाद भारतीय व्लॉगर वहां से चला जाता है. गौरतलब है कि पाकिस्तान में सब्जी, फल और गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं जिसके चलते वहां के लोग काफी परेशान रहते हैं.

यह भी पढ़ें: तेंदुए को 'बेहोश' समझ बैठे थे लोग, वह अचानक ऐसे झपटा... होश उड़ा देगा वीडियो

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को Gaffar Musafir नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दोनों देशों का यही हाल है. एक और यूजर ने लिखा....पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो भारत में भी बराबर की महंगाई है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तान में भारत से सस्ता पेट्रोल मिलता है.

यह भी पढ़ें: जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल