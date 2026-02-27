1500 के हेलमेट ने डुबोया करियर! जूनियर का हेलमेट चुराने पर सीनियर की गई नौकरी, हुआ ब्लैकलिस्ट

एक वरिष्ठ तकनीकी पेशेवर को कथित तौर पर “ब्लैकलिस्ट” कर दिया गया और “नोटिस पीरियड” पर भेज दिया गया, जब उसे कार्यालय की पार्किंग से अपने जूनियर सहकर्मी का 1500 रुपये का हेलमेट चुराते हुए पकड़ा गया. रेडिट पर साझा की गई यह घटना वायरल हो गई, जिससे इस कथित कृत्य पर तीखी बहस छिड़ गई.

यह पोस्ट “Freshers Tech Jobs India” सबरेडिट पर shaxcasm नाम के यूजर ने शेयर की. अपने लंबे पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपना स्कूटर ऑफिस के बेसमेंट में पार्क किया था और हेलमेट को हैंडल पर छोड़ दिया था. जब वे शाम करीब 6 बजे लौटे, तो उनका हेलमेट गायब था और उसकी जगह एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हेलमेट रखा हुआ था.

हेलमेट की अदला-बदली और जांच

पोस्ट के मुताबिक, बदले में रखा गया हेलमेट गहरे गड्ढे और टूटे हुए विज़र के साथ खराब हालत में था. टेक्नीशियन ने इसे “आकस्मिक चोरी” मानने से इनकार करते हुए कहा कि किसी ने “जानबूझकर हेलमेट की अदला-बदली” की थी.

उन्होंने पहले सुरक्षा डेस्क से संपर्क किया, लेकिन पता चला कि बेसमेंट पार्किंग में सीसीटीवी कवरेज नहीं था. लगभग एक हफ्ते तक ईमेल और फॉलो-अप के बावजूद कोई ठोस जवाब नहीं मिला. बाद में उन्हें जानकारी मिली कि पार्किंग और वाहनों से जुड़े मामलों को मानव संसाधन विभाग नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट टीम संभालती है.

ट्रांसपोर्ट टीम से संपर्क करने पर पता चला कि कंपनी की शटल और टैक्सी सेवाओं में लगे 24x7 डैशकैम से फुटेज की जांच की गई. जांच के बाद कथित तौर पर चार साल से अधिक अनुभव रखने वाले एक वरिष्ठ सहकर्मी को जिम्मेदार पाया गया.

कंपनी की सख्त कार्रवाई

कंपनी ने कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ तकनीशियन को नोटिस पीरियड पर भेज दिया और कथित तौर पर ब्लैकलिस्ट भी कर दिया. पोस्ट में लिखा गया, “उन्हें नोटिस पीरियड पर भेज दिया गया है और कथित तौर पर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. और इससे पहले कि कोई पूछे—नहीं, मेरा हेलमेट कोई प्रीमियम रेसिंग गियर नहीं था. इसकी कीमत लगभग 1500 रुपये थी.”

पीड़ित कर्मचारी ने हैरानी जताते हुए लिखा, “मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि कोई इतनी छोटी चीज के लिए अपने करियर को दांव पर क्यों लगाएगा.”

सोशल मीडिया पर बहस

इस पोस्ट को 500 से अधिक अपवोट और हजारों व्यूज मिले. कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने वरिष्ठ के कथित कृत्य की निंदा की और सवाल उठाया कि बिना शक पैदा किए कोई ऐसा हेलमेट कैसे इस्तेमाल कर सकता था.

एक यूजर ने लिखा, “इतनी शिक्षा और प्रतिष्ठित नौकरी के बाद भी लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है.” एक दूसरे यूजर ने कहा, “मैं हेलमेट को तभी लॉक नहीं करता जब वह बहुत पुराना हो जाए और उसे बदलने की जरूरत हो.” वहीं, एक अन्य टिप्पणी में लिखा गया, “उसे नोटिस पीरियड पर रखना, तुरंत बर्खास्त करने से कहीं अधिक क्रूर सजा थी!”