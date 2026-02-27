हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइलाहाबाद में भांग उतरने में कितने दिन लगते हैं? सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की तो मौज में आ गए यूजर्स

इलाहाबाद में भांग उतरने में कितने दिन लगते हैं? सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की तो मौज में आ गए यूजर्स

गंभीर टिप्पणियों के लिए जाने वाले सीजेआई मजाक के अंदाज में नजर आए. इलाहाबाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने भांग के नशे को लेकर ऐसा कमेंट किया कि कोर्ट रूम में मौजूद लोग भी मुस्कुरा उठे.

By : कविता गाडरी | Updated at : 27 Feb 2026 06:17 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया के जमाने में हर छोटी सी चीज को वायरल होते वक्त नहीं लगता है. शादी ब्याह से लेकर कोर्ट रूम तक के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. अभी भी सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही कमेंट खूब वायरल हो रहा है, यह कमेंट किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया है. दरअसल, होली से पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक हल्की-फुल्की टिप्पणी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.

आमतौर पर सख्त रुख और गंभीर टिप्पणियों के लिए जाने वाले जाने वाले सीजेआई इस बार मजाक के अंदाज में नजर आए. इलाहाबाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने भांग के नशे को लेकर ऐसा कमेंट किया कि कोर्ट रूम में मौजूद लोग भी मुस्कुरा उठे और सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस पर मौज लेना शुरू कर दिया. 

भांग को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने की टिप्पणी 

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुरेश देवी बनाम इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान अगली तारीख तय की जा रही थी. होली की छुट्टियां नजदीक थी, इसलिए कोर्ट ने मामले को होली के बाद सुनवाई की तारीख तय करने की बात कही. इसी दौरान सीजेआई ने मुस्कुराते हुए कहा केस को होली ब्रेक के बाद लिस्ट करें, नहीं-नहीं... उसके अगले हफ्ते लिस्ट करें... इलाहाबाद है भाई... एक हफ्ता तो लग जाएगा भांग का नशा उतरने में. बता दें कि सीजेआई की यह की यह टिप्पणी अदालत के किसी औपचारिक आदेश पर नहीं थी, बल्कि हल्के-फुल्के मजाकिया अंदाज में कही गई बात थी, लेकिन सीजेआई इस मजाक के बाद कोर्ट रूम में  दूसरे लोगों की भी हंसी छूट गई. 

सीजेआई की टिप्पणी वायरल होने पर मौज लेने लग गए, यूजर्स 

सुप्रीम कोर्ट में ऑफ इंडिया में सुनवाई के दौरान दिया गया यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने इसे जज साहब का ह्यूमर बताया तो कुछ ने तंज कसने का मौका भी नहीं छोड़ा. दरअसल, सीजेआई की टिप्पणी सुनकर एक यूजर कमेंट करता है, जज साहब चलो ठीक किया जो बता दिए... नहीं तो इस दिव्य ज्ञान से हम अछूते रह जाते. वहीं दूसरा कमेंट करता है भांग का नशा तो एक हफ्ते में उतर जाएगा लेकिन लोगों का पावर का नशा कैब उतरेगा. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है कि सर होली की छुट्टियों के बाद गर्मी की छुट्टियां आ जाएंगी. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है वैसे कुछ गलत नहीं बोला सीजेआई ने. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है पूरा देश ही नशे में है पता नहीं कब उतरेगा. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है कि सीजेआई भी मौज ले रहे हैं.

ये भी पढ़ें-केजरीवाल के आंसुओं को देख इमोशनल हो गए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- पूरा देश जानता है...

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 27 Feb 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Allahabad Trending News VIRAL VIDEO CJI Suryakant Supreme Court Remark
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
इलाहाबाद में भांग उतरने में कितने दिन लगते हैं? सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की तो मौज में आ गए यूजर्स
इलाहाबाद में भांग उतरने में कितने दिन लगते हैं? सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की तो मौज में आ गए यूजर्स
ट्रेंडिंग
केजरीवाल के आंसुओं को देख इमोशनल हो गए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- पूरा देश जानता है...
केजरीवाल के आंसुओं को देख इमोशनल हो गए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- पूरा देश जानता है...
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पार कर रही गाय से टकराया हाई स्पीड बाइकवाला, दोनों घिसटते चले गए, मंजर कैमरे में कैद
Video: सड़क पार कर रही गाय से टकराया हाई स्पीड बाइकवाला, दोनों घिसटते चले गए, मंजर कैमरे में कैद
ट्रेंडिंग
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

John Mearsheimer Full Interview : 'AI लीडर बनने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी' । Shashi Tharoor
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ? | ABP NEWS
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ?
Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
दिल्ली NCR
AAP को मिली सियासी संजीवनी! फैसला आते ही दिखी झलक, क्या पूरा हो पाएगा अरविंद केजरीवाल का ये सपना?
AAP को मिली सियासी संजीवनी! फैसला आते ही दिखी झलक, क्या पूरा हो पाएगा अरविंद केजरीवाल का ये सपना?
इंडिया
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
केरल हाई कोर्ट ने हटाया 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से बैन, एक्ट्रेस बोलीं- सच को देखा जाना चाहिए
केरल हाई कोर्ट ने हटाया 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से बैन, एक्ट्रेस बोलीं- सच को देखा जाना चाहिए
क्रिकेट
'युवराज सिंह से भी बढ़िया खेलता है अभिषेक...', टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज का दावा, जानें क्या कहा
'युवराज सिंह से भी बढ़िया खेलता है अभिषेक...', टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज का दावा
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
शिक्षा
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में बनाना है करियर, ये रहे कोर्स और जानें कितनी मिलती है सैलरी
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में बनाना है करियर, ये रहे कोर्स और जानें कितनी मिलती है सैलरी
ट्रेंडिंग
केजरीवाल के आंसुओं को देख इमोशनल हो गए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- पूरा देश जानता है...
केजरीवाल के आंसुओं को देख इमोशनल हो गए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- पूरा देश जानता है...
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget