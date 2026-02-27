राजस्थान के माउंट आबू, कामां और जहाजपुर का नाम बदला, CM भजनलाल ने विधानसभा में किया ऐलान

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की सदन में बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज, कामां का नाम बदलकर कामवन और जहाजपुर का बदलकर यज्ञपुर किया गया. सीएम ने जैसी ही ये घोषणा की, सदन में मेजें थपथपाकर इस फैसले का स्वागत किया गया. राज्य सरकार ने अंग्रेजी प्रभाव वाला नाम बदल दिया. आबू को धार्मिक दृष्टि से पवित्र पर्वत माना जाता है. हर सालष लाखों श्रद्धालु आबू की परिक्रमा करते हैं. ये ऋषि-मुनियों की तपोभूमि रही है. राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और विधायक समाराम गरासिया ने मांग उठाई थी. लंबे समय से नाम बदलने की मांग चल रही थी.

राजस्थान देश का ग्रोथ इंजन बन रहा- सीएम

बजट पर चर्चा के दौरान सीएम भजनलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में राजस्थान देश का ग्रोथ इंजन बन कर उभर रहा है. राजस्थान की निरंतर बढ़ती अर्थव्यवस्था हमारी सरकार की पारदर्शी नीयत, प्रभावी नीतियों और दृढ़ संकल्प का सशक्त परिणाम है.

'कांग्रेस की तुलना में किसानों के बजट में 34 फीसदी की वृद्धि'

सीएम ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना में किसानों के बजट में 34 फीसदी की वृद्धि, डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता और किसान हितैषी नीतियों का सशक्त प्रमाण है. डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से कृषि क्षेत्र को मिली यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी किसानों की आय, सिंचाई, बीज, उर्वरक और तकनीकी सशक्तीकरण को नई गति दे रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में 21.15% की वृद्धि दर्ज होना हमारी सरकार की सुदृढ़ आर्थिक नीतियों, कुशल वित्तीय प्रबंधन और तीव्र विकास का सशक्त प्रमाण है.

बीजेपी जो कहती है, वो करके दिखाती है- सीएम

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है, वो करके दिखाती है. डबल इंजन सरकार के संकल्प से राजस्थान को जल्द ही यमुना नदी का पानी मिलने जा रहा है.