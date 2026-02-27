राजस्थान के माउंट आबू, कामां और जहाजपुर का नाम बदला, CM भजनलाल ने विधानसभा में किया ऐलान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान के माउंट आबू, कामां और जहाजपुर का नाम बदला, CM भजनलाल ने विधानसभा में किया ऐलान

Mount Abu Name Change: राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में माउंट आबू का नाम बदलने की घोषणा की. कामां और जहाजपुर का नाम भी बदला गया.

By : मुबारिक खान | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 27 Feb 2026 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की सदन में बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज, कामां का नाम बदलकर कामवन और जहाजपुर का बदलकर यज्ञपुर किया गया. सीएम ने जैसी ही ये घोषणा की, सदन में मेजें थपथपाकर इस फैसले का स्वागत किया गया. राज्य सरकार ने अंग्रेजी प्रभाव वाला नाम बदल दिया. आबू को धार्मिक दृष्टि से पवित्र पर्वत माना जाता है.  हर सालष लाखों श्रद्धालु आबू की परिक्रमा करते हैं. ये ऋषि-मुनियों की तपोभूमि रही है. राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और विधायक समाराम गरासिया ने मांग उठाई थी. लंबे समय से नाम बदलने की मांग चल रही थी.

राजस्थान देश का ग्रोथ इंजन बन रहा- सीएम

बजट पर चर्चा के दौरान सीएम भजनलाल ने कहा कि  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में राजस्थान देश का ग्रोथ इंजन बन कर उभर रहा है. राजस्थान की निरंतर बढ़ती अर्थव्यवस्था हमारी सरकार की पारदर्शी नीयत, प्रभावी नीतियों और दृढ़ संकल्प का सशक्त परिणाम है. 

'कांग्रेस की तुलना में किसानों के बजट में 34 फीसदी की वृद्धि'

सीएम ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना में किसानों के बजट में 34 फीसदी की वृद्धि, डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता और किसान हितैषी नीतियों का सशक्त प्रमाण है. डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से कृषि क्षेत्र को मिली यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी किसानों की आय, सिंचाई, बीज, उर्वरक और तकनीकी सशक्तीकरण को नई गति दे रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में 21.15% की वृद्धि दर्ज होना हमारी सरकार की सुदृढ़ आर्थिक नीतियों, कुशल वित्तीय प्रबंधन और तीव्र विकास का सशक्त प्रमाण है.

बीजेपी जो कहती है, वो करके दिखाती है- सीएम

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है, वो करके दिखाती है. डबल इंजन सरकार के संकल्प से राजस्थान को जल्द ही यमुना नदी का पानी मिलने जा रहा है. 

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 27 Feb 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
Mount Abu Breaking News Abp News BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS
