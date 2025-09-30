Trending Video: आपने अब तक अपने जीवन में जितना मनोरंजन और ड्रामा एक साथ नहीं देखा होगा उससे ज्यादा ड्रामा अकेले भारत बनाम पाकिस्तान के एशिया कप फाइनल में देखने को मिल गया. इस मैच में सियासत ने भी दखल दिया और लोगों खिलाड़ियों के बीच एक दूसरे से बदला लेने की भावनाओं का भी नजारा देखने को मिला. इसी दौरान खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों ने भी इस मौके का फायदा बराबर उठाया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी दर्शक को विवादित इशारे करने के बाद पुलिस ने मैदान से बाहर फेंक दिया.

विवादित फाइटर जेट के इशारे कर रहा था पाकिस्तानी, पुलिस ने बाहर फेंका

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में दर्शकों के बीच जुबानी और इशारों वाली जंग देखने को मिल रही है. इस वीडियो में एक पाकिस्तानी प्रशंसक दर्शक दीर्घा में खड़ा होकर विवादित इशारे करता दिखाई दे रहा है. जिसके बाद कुछ पुलिसकर्मी वहां आते हैं और शख्स को ऐसा करने से रोकते हैं.

A Pakistani Fan got thrown outta stadium😭

pic.twitter.com/oznyhN8DNN — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 30, 2025

लेकिन ये पाकिस्तानी शख्स उल्टा पुलिस वालों से बहस करने लग जाता है. जिसके बाद पुलिस उस शख्स का गिरेबान पकड़कर मैदान से बाहर फेंक देती है. इस दौरान भारतीय दर्शक उस पाकिस्तानी शख्स की जमकर खिल्ली उड़ाते दिखाई देते हैं. वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद यूजर्स भी तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स लेने लगे मजे, बोले और कितनी बेइज्जती कराओगे

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....इन पाकिस्तानियों को हर जगह अपनी इज्जत का फालूदा क्यों कराना होता है. एक और यूजर ने लिखा...लगता है ऑपरेशन सिंदूर भूल गए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अपने ही जहाज गिरने का इशारा कर रहा है और पकड़े जाने पर माफी मांग रहा है.

