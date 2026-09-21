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पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक विदेशी पर्यटक पाकिस्तान की सैर पर आया है और उसका सामना वहां की पुलिस से हो जाता है. व

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Sep 2026 05:50 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नए नए कारनामे आए दिन वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसने तो हद ही कर दी है. वीडियो में एक विदेशी टूरिस्ट पाकिस्तान पुलिस के आला अधिकारियों से बात करता दिखाई दे रहा है लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के आला अधिकारी उस विदेशी पर्यटक की सीधी साधी अंग्रेजी भी समझ नहीं पाते. इस शर्मनाक घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स भी पाकिस्तानी पुलिस की मौज लेते दिखाई दे रहे हैं.

सीधी सी अंग्रेजी नहीं समझ पाए पाक पुलिस के अधिकारी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक विदेशी पर्यटक पाकिस्तान की सैर पर आया है और उसका सामना वहां की पुलिस से हो जाता है. वह एक खुली जगह बैठकर चाय पीता दिखाई दे रहा है तभी उससे बातचीत करने के लिए पुलिस के कुछ अफसर और कर्मचारी आ जाते हैं. इसके बाद बातचीत जब शुरू होती है तो विदेशी पर्यटक पूछता है कि आपमें से पुलिस कमांडर चीफ कौन है इसके बाद पुलिस वाले थोड़े झिझकते हैं और इस बात का जवाब दे देते हैं. लेकिन असली मजेदार नजारा तो अब शुरू होता है.

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विदेशी युवक को दोहरानी पड़ी अपनी बात

इसके बाद विदेशी पर्यटक पुलिस कमांडर चीफ से अंग्रेजी में पूछता है कि आपको पुलिस कमांडर चीफ पद पर काम करते हुए कितने साल हो गए. इसके बाद चीफ साहब के तोते उड़ जाते हैं और उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ता. जिसके बाद वहां खड़ा एक इंस्पेक्टर कहता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं थोड़ा स्लो बोलिए. इसके बाद विदेशी युवक उनसे आराम से पूछता है. हद तो तब हो जाती है जब इतनी आसान अंग्रेजी समझने के लिए दूसरी बार में भी पुलिस अफसरों को थोड़ी झिझक होने लगती है लेकिन आखिर में वह विदेशी को जवाब दे ही देते हैं.

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यूजर्स बोले, चीफ साहब का इस्तीफा ले लो

वीडियो को Neo Shotts नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर मजेदार कमेंट्स करते दिखाई दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अब चीफ साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा. एक और यूजर ने लिखा...बताओ अफसर ही अनपढ़ है तो कांस्टेबल का क्या हाल होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तान अपनी हरकतों से कब बाज आएगा, एक से बढ़कर एक लोग बैठे हैं पावर में.

यह भी पढ़ें: Video: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 05:50 PM (IST)
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