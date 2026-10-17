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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबिना बताए सरप्राइज देने अचानक घर पहुंची बेटी, मां का रिएक्शन देखकर रो पड़े लोग

बिना बताए सरप्राइज देने अचानक घर पहुंची बेटी, मां का रिएक्शन देखकर रो पड़े लोग

करीब दो साल पुराने इस खूबसूरत लम्हे को याद करते हुए क्रिएटर ने यह भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब बेटी अचानक बिना बताए घर पहु्ंचती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Oct 2026 02:45 PM (IST)
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जिंदगी की अंधी दौड़, करियर का तनाव और काम की व्यस्तता के बीच अक्सर हम अपने सबसे करीबियों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते. लेकिन जब कोई इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सा वक्त चुराकर अपनी मां के पास लौटता है, तो जो खुशी मिलती है, उसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक बेहद इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक बेटी ने अपनी मां को अचानक पहुंचकर ऐसा सरप्राइज दिया कि मां का रिएक्शन देखकर लाखों लोगों की आंखें नम हो गईं.

2 साल पुराना पल, लेकिन प्यार आज भी उतना ही ताजा

करीब दो साल पुराने इस खूबसूरत लम्हे को याद करते हुए क्रिएटर ने यह भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब बेटी अचानक बिना बताए घर पहु्ंचती है, तो मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहता. अपनी आंखों के सामने बेटी को अचानक खड़ा देखकर मां हैरान रह जाती है और फिर जिस निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम से अपने बच्चे को गले लगाती है, उस अनमोल अहसास को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है.

 
 
 
 
 
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"मां, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही सरप्राइज देती रहूंगी"

इस वीडियो को शेयर करते हुए बेटी ने एक बेहद दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा... "जिंदगी की अंतहीन भागदौड़ के बीच, मैंने अपनी मां के पास जाने और उन्हें सरप्राइज देने का वक्त निकाला. उनका रिएक्शन मेरी कल्पना से भी परे था. कुछ भावनाएं इतनी पवित्र होती हैं कि उन्हें बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं. जिंदगी चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो जाए, अपनी मां के चेहरे पर वह मुस्कान देखने से बेहतर कुछ भी नहीं है. मां, मैं आपसे वादा करती हूं कि आपको ऐसे ही सरप्राइज देती रहू्ंगी, क्योंकि मैं कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाऊं, हमेशा आपकी वही छोटी बच्ची रहूंगी."

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सोशल मीडिया पर उमड़ा भावनाओं का सैलाब, लोग बोले- "मां से बढ़कर कुछ नहीं"

इंटरनेट पर यह वीडियो सामने आते ही लोगों का दिल पिघल गया है. कमेंट सेक्शन में नेटिजन्स अपने माता-पिता को याद कर रहे हैं और इस खूबसूरत रिश्ते पर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..."इस वीडियो ने मेरी आंखों में पानी ला दिया, मां का प्यार दुनिया का सबसे सच्चा प्यार होता है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया.... "कामकाज और पैसे तो पूरी उम्र कमाते रहेंगे, लेकिन मां के चेहरे की यह मुस्कान ही असली धन है." वहीं एक और यूजर ने लिखा.... "जितना भी वक्त मिले, अपने माता-पिता के साथ बिताएं, यह वीडियो हर किसी के लिए एक रिमाइंडर है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 02:45 PM (IST)
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