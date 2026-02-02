सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों ताकत, जुनून और टीमवर्क से भरा एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसने खेल प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. दुबई की रेत पर खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में रस्साकशी (Tug of War) के दौरान जो नजारा देखने को मिला, उसने हर किसी को हैरान कर दिया. मुकाबला भारत और पाकिस्तानी लोगों के बीच रखा गया था जिसमें दोनों तरफ से जमकर दम लगाया गया. वीडियो देखकर आपका दिन बन जाएगा. वैसे भी अगर किसी मुकाबले में भारत-पाकिस्तान का डोज लग जाए तो वो और भी रोमांचक हो जाता है, क्योंकि दोनों देशों का कल्चर और भाषा लगभग एक जैसे ही हैं.

पाकिस्तान ने दी भारत को पटखनी, रस्साकशी में पीछे रह गए भारतीय

वीडियो में देखा जा सकता है कि रेत पर खेले जा रहे इस मुकाबले में दोनों टीमें पूरी जान लगाकर एक-दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रही हैं. खिलाड़ियों की मांसपेशियों में तनाव, चेहरे पर जुनून और टीमवर्क की ताकत साफ नजर आती है. इसी बीच पाकिस्तान की टीम ने बेहतरीन तालमेल और दमदार रणनीति के दम पर मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस इवेंट को Dubai Police Neighbourhood Programme के तहत आयोजित किया गया था, जिसका मकसद खेल के जरिए लोगों में आपसी सहयोग, जागरूकता और सामुदायिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है. दुबई पुलिस के साथ मिलकर किए गए इस आयोजन की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है.

View this post on Instagram A post shared by Sharukh Ahamad (@imsrk447_)

यह भी पढ़ें: Video: अंडर कंस्ट्रक्शन पुल पर रील बना रहा था युवक, नीचे गिरा, सीमेंट की दीवार में दबा, दर्दनाक मौत

यूजर्स ने की मुकाबले की जमकर तारीफ

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोग पाकिस्तान टीम की ताकत और एकजुटता की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे खेल भावना और भाईचारे की शानदार मिसाल बता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि ऐसे इवेंट्स समाज को जोड़ने का काम करते हैं और युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं. वीडियो को imsrk447_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह