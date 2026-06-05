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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगताज महल में बंदरों की 'पूल पार्टी': फव्वारे को बनाया स्विमिंग पूल, मजेदार वीडियो इंटरनेट पर वायरल

ताज महल में बंदरों की 'पूल पार्टी': फव्वारे को बनाया स्विमिंग पूल, मजेदार वीडियो इंटरनेट पर वायरल

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ताज महल के दीदार के लिए आए सैलानी जहां गर्मी से बेहाल होकर पसीना बहा रहे हैं, वहीं बंदरों की टोली को धूप की कोई परवाह नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 05 Jun 2026 03:45 PM (IST)
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उत्तर भारत में इस समय सूरज देवता पूरी तरह से आग उगल रहे हैं और पारा आसमान छू रहा है. इंसान तो इंसान, इस चिलचिलाती गर्मी ने बेजुबान जानवरों का भी जीना मुहाल कर दिया है. लेकिन इसी बीच, मोहब्बत की निशानी कहे जाने वाले दुनिया के अजूबे 'ताज महल' परिसर से एक ऐसा अनोखा और कूल-कूल वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. यहां भयंकर गर्मी से राहत पाने के लिए बंदरों की एक पूरी पलटन ने ताज महल के खूबसूरत फव्वारे को ही अपना पर्सनल 'स्विमिंग पूल' बना डाला. अब इस मजेदार पूल पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.

'हटो भैया, बहुत गर्मी है!'... फव्वारे में बंदरों ने काटा गदर

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ताज महल के दीदार के लिए आए सैलानी जहां गर्मी से बेहाल होकर पसीना बहा रहे हैं, वहीं बंदरों की टोली को धूप की कोई परवाह नहीं है. बंदर एक-एक करके बड़े उत्साह के साथ फव्वारे के ठंडे पानी में छलांग लगा रहे हैं. कोई पानी में गोते लगा रहा है, कोई दूसरे बंदर के ऊपर पानी उछाल रहा है, तो कोई फव्वारे के ऊपर चढ़कर वाटर शावर का मजा ले रहा है. बंदरों की यह 'इम्प्रोम्प्टू पूल पार्टी' इतनी लाजवाब है कि वहां मौजूद लोग अपनी सारी थकान भूलकर बस उन्हें ही देखते रह गए.

सैलानियों ने जेब से निकाले कैमरे, ताज महल से ज्यादा बंदरों ने बटोरी सुर्खियां

ताज महल की खूबसूरती देखने आए देश-विदेश के पर्यटक इस दुर्लभ और मनमोहक नजारे को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए. लोगों ने तुरंत दूरी बनाई और जेब से मोबाइल निकालकर बंदरों की इन अतरंगी हरकतों को कैमरों में कैद करना शुरू कर दिया. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई बंदरों की इस वाटर-मस्ती को देखकर लोटपोट हो रहा था. पर्यटकों के लिए यह एक ऐसा यादगार पल बन गया, जो ताज महल के इतिहास और खूबसूरती से भी परे था.

यह भी पढ़ें: Viral Video: लिफ्ट मांगने के बहाने फोन चोरी! युवक ने पकड़ा तो सड़क पर हुआ हंगामा, जयपुर का वीडियो वायरल

यूजर्स ने भी लिए बंदरों के मजे

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ सुपर-वायरल, यूजर्स बोले- 'इनकी लाइफ सॉर्टेड है भाई.' यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही छा गया है और इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग जमकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "हाहाहा... ये तो बेहद मजेदार है. बंदर हम इंसानों से बेहतर तरीके से गर्मी को मात दे रहे हैं. आज से ताज महल इनका नया प्लेग्राउंड है." दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "भाई, इनका सही है, न कोई टिकट का खर्चा और न वीआईपी पास की टेंशन... सीधा वॉटर पार्क का मजा."

यह भी पढ़ें: Viral Video: हमला अचानक हुआ... वाटर पार्क की स्लाइड पर मस्ती कर रही थीं दीदी, तभी पीछे से...देखें वीडियो

Published at : 05 Jun 2026 03:45 PM (IST)
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