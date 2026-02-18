FA9LA गाने पर पाकिस्तानी सेना ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो देख यूजर्स ने ले लिए मजे

सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या ट्रेंड करने लगे, कहना मुश्किल है. इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में पाकिस्तान के सैनिक लोकप्रिय गाने “FA9LA” पर डांस करते नजर आ रहे हैं. सैन्य वर्दी में नजर आ रहे जवानों की यह कथित मस्ती भरी झलक इंटरनेट पर बहस का मुद्दा बन गई है. कोई इसे तनाव भरे माहौल में हल्का पल बता रहा है तो कोई इसे पेशेवर आचरण से जोड़कर सवाल उठा रहा है. हालांकि, वीडियो की सत्यता और यह कब और कहां का है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है.

क्या है वायरल वीडियो में

वायरल क्लिप में कुछ सैनिक जैसे दिख रहे लोग सैन्य वर्दी में खुले परिसर में खड़े नजर आते हैं. बैकग्राउंड में “FA9LA” गाना बज रहा है और कुछ जवान ताल से ताल मिलाते हुए डांस स्टेप करते दिखाई दे रहे हैं. आसपास मौजूद अन्य लोग भी मुस्कुराते और उनका हौसला बढ़ाते दिखते हैं. वीडियो की क्वालिटी सामान्य मोबाइल रिकॉर्डिंग जैसी लगती है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसे अनौपचारिक माहौल में शूट किया गया होगा.

Pakistan Army soldiers dancing on Dhurandar songs



Paijaan 🤣🤣pic.twitter.com/BJ7ufEMZHh — Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) February 7, 2026

गाने “FA9LA” की लोकप्रियता

“FA9LA” गाना पिछले कुछ समय से युवाओं के बीच काफी ट्रेंड में रहा है. रील्स और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर इस गाने पर हजारों वीडियो बनाए जा चुके हैं. ऐसे में संभव है कि वायरल क्लिप भी उसी ट्रेंड का हिस्सा हो. कई बार वर्दी या वेशभूषा में बनाए गए वीडियो को लोग वास्तविक ड्यूटी से जोड़कर देख लेते हैं, जबकि असलियत कुछ और भी हो सकती है.

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं

वीडियो सामने आने के बाद एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ लोगों का कहना है कि सैनिक भी इंसान होते हैं और तनावपूर्ण ड्यूटी के बीच ऐसे हल्के पल जरूरी होते हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या ड्यूटी के दौरान इस तरह का व्यवहार उचित है. कई पोस्ट में वीडियो को पाकिस्तान सेना से जोड़ते हुए शेयर किया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का अभाव अब भी बना हुआ है. वीडियो को @FrontalForce नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

