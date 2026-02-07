सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने वहां की हकीकत और सिस्टम की गंभीर स्थिति को एक बार फिर उजागर कर दिया है. इस वायरल वीडियो में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज सरेआम चेतावनी देती नजर आ रही हैं कि अगर कोई मैनहोल का ढक्कन चोरी करता, बेचता या खरीदता पकड़ा गया, तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी. वीडियो में मरियम नवाज का गुस्से और चिंता से भरा अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.

मरियम नवाज का वीडियो हो रहा वायरल

वायरल वीडियो में मरियम नवाज कहती नजर आती हैं कि सुबह मैनहोल का ढक्कन लगाया जाता है और शाम तक वह गायब हो जाता है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गटर के ढक्कन चोरी करना बंद करो, क्योंकि अब इस पर सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने ऐलान किया कि मैनहोल कवर चोरी करने, खरीदने या बेचने वालों को 1 से 10 साल तक की जेल हो सकती है. इतना ही नहीं, अगर इस चोरी की वजह से किसी की मौत होती है, तो दोषियों को 10 साल की सजा के साथ 50 लाख पाकिस्तानी रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा.

"जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन ख़रीदेगा उसे एक से दस साल तक की सजा होगी।"



- नवाज शरीफ की बेटी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने बकायदा वीडियो जारी कर यह घोषणा की है।



पाकिस्तान मैं लोग गटर के ढक्कन इतने चोरी करने लगे हैं कि यह क़दम उठाना… pic.twitter.com/F5IhkjUPid — Mukesh Mathur (@mukesh1275) February 6, 2026

ढक्कन चोरी होने से गटर में गिरी थी महिला

इस सख्त फैसले के पीछे एक दर्दनाक घटना बताई जा रही है, जिसने पूरे पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया. दरअसल, हाल ही में लाहौर के दाता दरबार इलाके में एक मां और उसकी मासूम बच्ची खुले सीवर में गिर गईं, जिससे दोनों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, जनवरी के आखिर में इलाके में विकास कार्य चल रहा था और इसी दौरान मैनहोल खुला हुआ था. इसी खुले गड्ढे में सदिया नाम की महिला और उसकी नवजात बेटी रिदा फातिमा गिर गईं, जिससे दोनों की जान चली गई.

सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा. लोग सवाल उठाने लगे कि आखिर कब तक गरीब और आम लोग सिस्टम की लापरवाही और चोरी की कीमत अपनी जान देकर चुकाते रहेंगे. वीडियो वायरल होते ही पाकिस्तान में इस कानून को लेकर बहस शुरू हो गई है. कुछ लोग इसे जरूरी और सख्त कदम बता रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स इसे पाकिस्तान की बदहाल आर्थिक स्थिति और अव्यवस्था का सबूत बता रहे हैं. कुछ लोगों ने तो इसे कंगाली की हद तक बता दिया.

आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स लिख रहे हैं कि जहां एक तरफ देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग बुनियादी चीजें जैसे मैनहोल के ढक्कन तक चोरी करने को मजबूर हैं. कई लोगों का कहना है कि सजा से ज्यादा जरूरी सिस्टम सुधार और सुरक्षा इंतजाम हैं, ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा न हों. फिलहाल मरियम नवाज का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और पाकिस्तान में इसे ‘गटर कानून’ के नाम से जाना जाने लगा है. यह मामला सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा और जिम्मेदारी से जुड़े बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है.

