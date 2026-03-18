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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: हाथ में कचरे का बैग लेकर निकली ये हसीना, कीमत ने उड़ाए लोगों के होशे, बोले इसमें तो एक बुलेट आ जाएगी

Video: हाथ में कचरे का बैग लेकर निकली ये हसीना, कीमत ने उड़ाए लोगों के होशे, बोले इसमें तो एक बुलेट आ जाएगी

Viral Video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें चीन की एक्ट्रेस "Zhang Jingyi" Beijing Film Festival के दौरान रेड कार्पेट पर आई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 18 Mar 2026 03:55 PM (IST)
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कहते हैं शौक बड़ी चीज है. अगर किसी के पास पैसा हो तो उसकी हर खरीदी हुई चीज वायरल भी हो जाती है और लग्जरी भी बन जाती है. हाल ही में चीन की एक एक्ट्रेस के वीडियो ने इस बात को काफी हद तक सच करके दिखा दिया है, जहां Zhang Jingyi नाम की इस एक्ट्रेस ने अपने साथ जो कैरी बैग लिया था वो कैरी बैग कम और कचरे की थैली ज्यादा लग रहा था. लेकिन जैसे ही लोगों को इसकी कीमत मालूम हुई तो उनके होश उड़ गए.

चीनी एक्ट्रेस के बैग ने खींचा इंटरनेट का ध्यान

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें चीन की एक्ट्रेस "Zhang Jingyi" Beijing Film Festival के दौरान रेड कार्पेट पर आई. इस दौरान उनकी ड्रेस और खूबसूरती से ज्यादा ध्यान खींचा उनके हाथ में मौजूद बैग ने जो कि दिखने में किसी कचरे की थैली जैसा था पर असल में इसकी कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये आंकी गई. वीडियो में दिख रहा है कि Zhang Jingyi रेड कार्पेट पर चल रही हैं और उनके हाथ में ये बैग है जो अजीब से आकार का है और देखने में लग रहा है मानों कचरा फेंकने के बाद इस्तेमाल किया गया हो.

 
 
 
 
 
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डेढ़ लाख रुपये बताई जा रही इस बैग की कीमत

आपको बता दें कि Zhang Jingyi हाथ में ये बैग असल में Balenciaga ब्रांड का था जो कि एक डिजाइनर बैग है. इसे Trash bag या फिर Large bag भी कहा जाता है. इसकी कीमत  1700 से 1800 डॉलर के बीच है जो कि भारतीय रुपये में लगभग डेढ़ लाख रुपये के बराबर है. Zhang Jingyi चीन की एक फेमस एक्ट्रेस हैं जो अपनी खूबसूरती की वजह से Princess of china भी कहलाती हैं.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

यूजर्स बोले, इतने में तो बुलेट आ जाएगी

वीडियो को oc_alpha.culture नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गरीब पकड़े तो कचरे की थैली, अमीर पकड़े तो 1.5 लाख रुपये. एक और यूजर ने लिखा...ये दुनिया पैसे वालों की है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पैसा बर्बाद कर दिया इस दीदी ने तो.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

Published at : 18 Mar 2026 03:55 PM (IST)
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