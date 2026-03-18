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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहम एक रोटी खाएं और तुम दो भाई मिलकर पूरा मुल्क, इस छोटे से बच्चे ने पाक पीएम को जमकर लगाई लताड़, वीडियो वायरल

हम एक रोटी खाएं और तुम दो भाई मिलकर पूरा मुल्क, इस छोटे से बच्चे ने पाक पीएम को जमकर लगाई लताड़, वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोगों के बीच पहुंचती है जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 18 Mar 2026 03:15 PM (IST)
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पाकिस्तान के हालात किसी से दबे छिपे नहीं हैं. महंगाई और बेरोजगारी की पड़ोसी मुल्क में इतनी मार है कि अब वहां के बच्चे भी चलते फिरते सरकार को लताड़ लगा देते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटा सा बच्चा जिस अंदाज में पाक पीएम को लताड़ लगा रहा है वो वाकई में देखने लायक है. बच्चे की लॉजिक सुन पहले तो आप जोर से हंसेंगे फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बात तो एक दम पते की है.

छोटे से बच्चे ने पाकिस्तान सरकार को लताड़ा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोगों के बीच पहुंचती है जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. इन्हीं सब में एक छोटा सा बच्चा भी है जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पहुंचा है. शुरू में देखकर लगता है कि छोटा बच्चा है क्या ही कह देगा. लेकिन जब उसके आगे माइक लगाया जाता है तो वो जो कुछ कहता है वो वाकई में सुनने लायक है और ये पक्का है कि बच्चे के शब्द सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी.

 
 
 
 
 
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बोला, तुम दो भाई मिलकर पूरा मुल्क खाओ

वीडियो में दिखता है कि जैसे ही बच्चे के मुंह के आगे माइक लगाया जाता है वो बच्चा सरकार के खिलाफ गुस्से में कहता है...."हम दो भाई मिलकर एक रोटी खाएं और तुम दो भाई मिलकर पूरा मुल्क खा जाओ. क्यों? तुम्हारे बाप का मुल्क है?" इसके बाद गो शाहबाज शरीफ गो के नारे लगने लगते हैं. बच्चे की ये बात सुनकर पत्रकार की भी हंसी निकल जाती है. वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

यूजर्स ने लिए जमकर मजे

वीडियो को the_litterate_man नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह क्या खाट खड़ी की है सरकार की. एक और यूजर ने लिखा...बच्चे मन के सच्चे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये जरूर विपक्ष में से किसी का बच्चा है.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

Published at : 18 Mar 2026 03:15 PM (IST)
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