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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहमें लगा चक्रवात आ गया, दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश, यूजर्स ने बताए खतरनाक एक्सपीरिएंस

हमें लगा चक्रवात आ गया, दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश, यूजर्स ने बताए खतरनाक एक्सपीरिएंस

दिल्ली एनसीआर में आई यह आंधी भले ही कुछ सेकंड की रही, लेकिन उसका असर बेहद जबरदस्त था. कई इलाकों में तेज हवा इतनी खतरनाक थी कि लोगों को लगा जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 18 Mar 2026 08:18 PM (IST)
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राजधानी Delhi और आसपास के एनसीआर इलाकों में बुधवार को मौसम ने अचानक ऐसा करवट ली कि लोग दहशत में आ गए. कुछ ही सेकंड के लिए चली तेज आंधी ने ऐसा रूप दिखाया मानो कोई चक्रवात आ गया हो. देखते ही देखते आसमान में धूल का गुबार छा गया, पेड़ जोर-जोर से झूलने लगे और सड़क पर चल रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. इसके तुरंत बाद शुरू हुई झमाझम बारिश ने पूरे माहौल को और भी खौफनाक बना दिया.

कुछ सेकंड की आंधी ने मचा दी अफरा-तफरी

दिल्ली एनसीआर में आई यह आंधी भले ही कुछ सेकंड की रही, लेकिन उसका असर बेहद जबरदस्त था. कई इलाकों में तेज हवा इतनी खतरनाक थी कि लोगों को लगा जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया हो. सड़क पर चल रहे लोग अचानक रुक गए और कई जगहों पर दुकानदारों ने तुरंत अपने शटर गिरा दिए. अचानक बदले इस मौसम ने न सिर्फ जनजीवन को प्रभावित किया बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोगों के अनुभवों की बाढ़ ला दी, जहां यूजर्स अपने-अपने डरावने पल साझा करते नजर आए.

 
 
 
 
 
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आंधी के बाद शुरू हुई झमाझम बारिश

तेज हवाओं के बाद अचानक मौसम ने करवट ली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन तेज हवाओं और बारिश के कॉम्बिनेशन ने हालात को मुश्किल बना दिया. कई जगहों पर पानी भरने की खबरें भी सामने आईं, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ. जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने शेयर किए खौफनाक अनुभव

अचानक आए इस मौसम बदलाव के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर करने शुरू कर दिए. कई लोगों ने लिखा कि उन्हें कुछ पल के लिए लगा जैसे चक्रवात आ गया हो. कुछ यूजर्स ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि हवा इतनी तेज थी कि खड़े रहना भी मुश्किल हो गया था. तेज आंधी और बारिश का असर दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक पर भी देखने को मिला. कई सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

Published at : 18 Mar 2026 08:15 PM (IST)
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