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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: "19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है" भिखारी पाकिस्तान ने बनाया फ्यूचर म्यूजियम, इंटरनेट पर जमकर हुई किरकिरी

Video: "19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है" भिखारी पाकिस्तान ने बनाया फ्यूचर म्यूजियम, इंटरनेट पर जमकर हुई किरकिरी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के किसी बड़े शहर का चौराहा दिखाया गया है, चौराहे से गाड़ियां गुजर रही हैं और ट्रैफिक लगा हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 17 Mar 2026 02:44 PM (IST)
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पाकिस्तान अपनी अजीब हरकतों और मजेदार इनोवेशन के लिए जाना जाता है. कभी फर्जी टेस्ला बनाकर तो कभी रिक्शे वाला फाइटर जेट बनाकर. लेकिन इस बार जो वीडियो पाकिस्तान से सामने आया है उसने तो हद ही कर दी है. पाकिस्तानियों ने अपने शहर के चौराहे पर फ्यूचर म्यूजियम बना दिया है. जी हां, ये वही फ्यूचर म्यूजियम है जो दुबई में स्थित है और इसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है. लेकिन इसी की कॉपी करके अब पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर अपनी किरकिरी करवा ली है.

पाकिस्तान ने बनाया फ्यूचर म्यूजियम?

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के किसी बड़े शहर का चौराहा दिखाया गया है, चौराहे से गाड़ियां गुजर रही हैं और ट्रैफिक लगा हुआ है. लेकिन जैसे ही कैमरा चौराहे पर बने फ्यूचर म्यूजियम की डमी पर जाता है तो एक दम से वक्त, जज्बात और हालात तीनों पलट जाते हैं. वीडियो में दुबई जैसा फ्यूचर म्यूजियम बनाकर उसे चौराहे पर रखने की ये कोशिश अब सोशल मीडिया यूजर्स को खूब हंसा रही है. वीडियो देखकर यूजर्स बस यही कह रहे हैं कि इसमें 19-20 का नहीं बल्कि 19 लाख का अंतर है.

 
 
 
 
 
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क्या है फ्यूचर म्यूजियम

फ्यूचर म्यूजियम दरअसल, 22 फरवरी 2022 को खुला एक अनोखा प्रदर्शनी स्थल है, जिसे "दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत" माना जाता है. यह 77 मीटर ऊंची और टोरस (अंडाकार) आकार की इमारत है, जो भविष्य की तकनीक, विज्ञान और नवाचार (Innovation) के माध्यम से 2071 में जीवन की एक झलक दिखाती है. हालांकि एबीपी लाइव वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर केवल सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

यूजर्स ने ले लिए पाकिस्तान के मजे

वीडियो को Naughty Foofaji नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसमें 19-20 का फर्क नहीं है, 19 लाख का फर्क है. एक और यूजर ने लिखा...ये वीडियो ईरान का भी हो सकता है. तो कुछ यूजर्स ने कहा कि यह वीडियो पाकिस्तान का ही है.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

Published at : 17 Mar 2026 02:44 PM (IST)
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