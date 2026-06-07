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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मंच पर सरेआम बदतमीजी! डांस कर रही हसीना को मनचले ने गलत जगह छुआ, डांसर ने जड़ दिया जोरदार थप्पड़

Video: मंच पर सरेआम बदतमीजी! डांस कर रही हसीना को मनचले ने गलत जगह छुआ, डांसर ने जड़ दिया जोरदार थप्पड़

Viral Video: एक युवक डांस के माहौल में अंधा होकर अचानक स्टेज पर चढ़ जाता है और डांसर के पीछे जाकर उसे गलत इरादे से छूने की कोशिश करता है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 07 Jun 2026 02:43 PM (IST)
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ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम और शादियों में होने वाले डांस शो में हुड़दंगियों की बदतमीजी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं. ऐसा ही एक बेहद ड्रामाटिक और चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. यहां मंच पर ठुमके लगा रही एक खूबसूरत डांसर के साथ भीड़ में से आए एक युवक ने जोश-जोश में ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी कि डांसर का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. हसीना ने बिना एक पल गंवाए मंच पर ही उस मनचले का ऐसा 'इलाज' किया कि उसकी सारी आशिकी हवा हो गई. इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ गया.

जोश में खोया होश, डांसर को गलत तरीके से छुआ

वायरल हो रहे इस वीडियो में नीले रंग के खूबसूरत लहंगे और चोली में एक डांसर मंच पर डांस कर रही है. स्टेज के बैकग्राउंड में एक बैनर लगा है. इसी बीच एक युवक डांस के माहौल में अंधा होकर अचानक स्टेज पर चढ़ जाता है और डांसर के पीछे जाकर उसे गलत इरादे से छूने की कोशिश करता है. युवक की यह गंदी हरकत कैमरे में कैद हो गई, जहां वह डांसर के बेहद करीब आकर अश्लील हरकत करता नजर आ रहा है.

 
 
 
 
 
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घुमाकर मारा जोरदार थप्पड़, आयोजकों पर भी भड़की हसीना

जैसे ही डांसर को इस बात का अहसास हुआ कि उसके साथ बदतमीजी हुई है, उसने तुरंत मुड़कर उस लड़के की क्लास लगा दी. डांसर ने बिना समय गंवाए हाथ घुमाकर उस मनचले के गाल पर एक जोरदार थप्पड़जड़ दिया. थप्पड़ इतना कड़क था कि लड़के की लाल टोपी हवा में उड़ते-उड़ते बची. थप्पड़ मारने के बाद भी डांसर का गुस्सा शांत नहीं हुआ. वह मंच पर मौजूद आयोजकों और सुरक्षाकर्मियों पर बुरी तरह भड़क गई कि ऐसी हरकत करने वाले को स्टेज पर कैसे आने दिया गया. बदतमीजी और सुरक्षा में चूक से नाराज डांसर ने आगे परफॉर्म करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद पूरे प्रोग्राम में अफरा-तफरी मच गई और कहा जा रहा है कि शो को वहीं बंद करना पड़ा.

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सोशल मीडिया पर लोग बोले "बिल्कुल सही सबक सिखाया"

इंटरनेट पर यह वीडियो आते ही नेटिजन्स डांसर के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं. लोगों का कहना है कि ऐसे मनचलों और हुड़दंगियों का ऐसा ही इलाज होना चाहिए ताकि वे किसी भी महिला का सम्मान करना सीखें. यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि डांस करना उनका पेशा है, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी आकर उनके साथ बदतमीजी कर दे. डांसर की इस बहादुरी और तुरंत एक्शन लेने के अंदाज की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 02:43 PM (IST)
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