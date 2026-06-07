मंच पर सरेआम बदतमीजी! डांस कर रही हसीना को मनचले ने गलत जगह छुआ, डांसर ने जड़ दिया जोरदार थप्पड़

ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम और शादियों में होने वाले डांस शो में हुड़दंगियों की बदतमीजी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं. ऐसा ही एक बेहद ड्रामाटिक और चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. यहां मंच पर ठुमके लगा रही एक खूबसूरत डांसर के साथ भीड़ में से आए एक युवक ने जोश-जोश में ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी कि डांसर का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. हसीना ने बिना एक पल गंवाए मंच पर ही उस मनचले का ऐसा 'इलाज' किया कि उसकी सारी आशिकी हवा हो गई. इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ गया.

जोश में खोया होश, डांसर को गलत तरीके से छुआ

वायरल हो रहे इस वीडियो में नीले रंग के खूबसूरत लहंगे और चोली में एक डांसर मंच पर डांस कर रही है. स्टेज के बैकग्राउंड में एक बैनर लगा है. इसी बीच एक युवक डांस के माहौल में अंधा होकर अचानक स्टेज पर चढ़ जाता है और डांसर के पीछे जाकर उसे गलत इरादे से छूने की कोशिश करता है. युवक की यह गंदी हरकत कैमरे में कैद हो गई, जहां वह डांसर के बेहद करीब आकर अश्लील हरकत करता नजर आ रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Dimpal Choudhary (@dimpal__choudhary_77)

घुमाकर मारा जोरदार थप्पड़, आयोजकों पर भी भड़की हसीना

जैसे ही डांसर को इस बात का अहसास हुआ कि उसके साथ बदतमीजी हुई है, उसने तुरंत मुड़कर उस लड़के की क्लास लगा दी. डांसर ने बिना समय गंवाए हाथ घुमाकर उस मनचले के गाल पर एक जोरदार थप्पड़जड़ दिया. थप्पड़ इतना कड़क था कि लड़के की लाल टोपी हवा में उड़ते-उड़ते बची. थप्पड़ मारने के बाद भी डांसर का गुस्सा शांत नहीं हुआ. वह मंच पर मौजूद आयोजकों और सुरक्षाकर्मियों पर बुरी तरह भड़क गई कि ऐसी हरकत करने वाले को स्टेज पर कैसे आने दिया गया. बदतमीजी और सुरक्षा में चूक से नाराज डांसर ने आगे परफॉर्म करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद पूरे प्रोग्राम में अफरा-तफरी मच गई और कहा जा रहा है कि शो को वहीं बंद करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: घर में दम घुटता है साहब! मुंबई में बोरी बिछाकर खुले मैदान में सोने को मजबूर हुए मजदूर, वायरल वीडियो ने झकझोरा

सोशल मीडिया पर लोग बोले "बिल्कुल सही सबक सिखाया"

इंटरनेट पर यह वीडियो आते ही नेटिजन्स डांसर के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं. लोगों का कहना है कि ऐसे मनचलों और हुड़दंगियों का ऐसा ही इलाज होना चाहिए ताकि वे किसी भी महिला का सम्मान करना सीखें. यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि डांस करना उनका पेशा है, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी आकर उनके साथ बदतमीजी कर दे. डांसर की इस बहादुरी और तुरंत एक्शन लेने के अंदाज की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है.

यह भी पढ़ें: Seema Haider Viral Video: सीमा हैदर के बर्थडे पर सचिन ने गिफ्ट कर दी कार, आंखों पर पट्टी बांधकर दिया सरप्राइज; देखें वीडियो