Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो हमें हंसाते हैं तो कुछ रुलाकर चले जाते हैं. हालांकि, कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो दिल की गहराईयों में बस जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी की डिलीवरी के बाद जो करता है, वह पल इतना इमोशनल होता है कि सोशल मीडिया यूजर्स उसे हाथों हाथ लेते हैं. यह वीडियो हर किसी को भावुक कर रहा है.

वीडियो में क्या देखा गया?

वायरल हो रहे एक वीडियो में दिल को छू लेने वाला दृश्य देखा गया है.एक महिला ने अभी-अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और वह बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए अपने पति को रुम के अंदर बुलाती है. आमतौर पर लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि बच्चे को देखते ही पिता उसे अपनी गोद में ले लेगा, लेकिन वीडियो के अलगे फ्रेम में जो हुआ, वह सचमुच आश्चर्यजनक था.

वह व्यक्ति कमरे में अंदर गया और तुरंत अपनी पत्नी की ओर बढ़ा. उसने अपनी पत्नी को कसकर गले लगाया और उसके गाल पर एक चुंबन दिया, जो अभी-अभी प्रसव पीड़ा से उबरकर बच्चे को जन्म दे चुकी थी और पति-पत्नी दोनों भावुक होकर रोने लगे. बाद में वह डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए और बच्चे और अपनी पत्नी के साथ खड़े हुए दिखाई देता है.

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लोगों की प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है और इस पर ऑनलाइन अनगिनत लाइक्स, कमेंट्स और शेयर मिल चुके हैं. एक यूजर लिखता है कि दिल को छू लेने वाली फीलिंग है भाई, बिल्कुल सही है. साथ ही एक दूसरा यूजर लिखता है कि बुरी नजर से बचाओ. एक अन्य यूजर्स लिखता है कि भाई, दिल की फीलिंग शेयर कर दे खुश रहो, हमेशा बेस्ट कपल के साथ. यह वीडियो प्रयागराज की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. उम्मुल खैर फातिमा के आधिकारिक अकाउंट (यूजरनेम @drnaazfatima) द्वारा पोस्ट किया गया. सोशल मीडिया पर हर रोज लाखों वीडियो अपलोड होते है,लेकिन कुछ वीडियो लोगों के दिलों को छू जाते हैं, जिनको देखकर लोग अपनी फीलिंग्स को कमेंट में साझा करते हैं. यह वीडियो उन्हीं कुछ चुनिंदा वीडियो में से एक हैं.

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