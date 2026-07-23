ऑस्ट्रेलिया से 1 लाख रुपये खर्च करके दिल्ली प्रोटेस्ट में पहुंचा शख्स, वीडियो वायरल

Jantar Mantar Protest: दिल्ली में इन दिनों एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, और इससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं. इन्हीं वीडियो में से एक वीडियो इन दिनों खासा चर्चा में है, जिसमें एक शख्स का दावा है कि वह सिर्फ इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत आया, और इसके लिए उसने एक लाख रुपये का टिकट खरीदा. यह वीडियो कंटेंट क्रिएटर सार्थक गोस्वामी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

वीडियो में वह शख्स अपना ऑस्ट्रेलियाई पहचान पत्र दिखाता नजर आ रहा है, जब गोस्वामी ने उससे पूछा कि उसने इतनी महंगी यात्रा सिर्फ प्रदर्शन के लिए क्यों की, तो उस शख्स ने जवाब दिया कि वह एक लाख रुपये का टिकट लेकर सिर्फ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए यहां आया है. जब उससे पूछा गया कि क्या उसने NEET परीक्षा या कोई और प्रतियोगी परीक्षा दी थी, तो उसने साफ किया कि वह इस मुद्दे से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है. उसने बताया कि उसने बीटेक की पढ़ाई की है और उसका NEET से कोई लेना-देना नहीं है. उसने कहा कि वह सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उसे लगता है कि सरकार बहुत ज्यादा सख्ती कर रही है और किसी की बात नहीं सुन रही, और अठारह दिन से एक व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है.

दिल्ली में CJP का प्रदर्शन और बढ़ता तनाव

यह वीडियो उस समय सामने आया जब CJP का "चलो संसद" मार्च सोमवार को अफरा-तफरी में बदल गया. यह दिन संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था. हजारों की संख्या में CJP समर्थक दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, जो NEET परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया, जिसके बाद जंतर मंतर पर बना मुख्य मंच भी बाद में हटा दिया गया.

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प्रदर्शन अब भी जारी, सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ी

बुधवार को भी CJP ने बताया कि जंतर मंतर पर हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा होते रहे. पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एएनआई से कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो आने वाले समय में और भी ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का आदेश दिया है. संसद भवन, रफी मार्ग और राजधानी के कई इलाकों में अभी भी भारी बैरिकेडिंग की गई है.

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