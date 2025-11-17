ये कैसी श्रद्धांजलि सभा है भाई... दुलारचंद की शोक सभा में हो रहा था लौंडा नाच? वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बिहार चुनाव में दुलारचंद की शोक सभा में डीजे बजाए गए जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है. जिस मंच पर मातम होना चाहिए था, वहां ढोल-मंजीरे और DJ की गूंज सुनाई दे रही है. जहां परिवारवालों को अपनों का दर्द बांटना था, उसी जगह पर लौंडिया नाच और ऑर्केस्ट्रा का जलवा दिखता नजर आ रहा है. स्टेज पर एक लड़का खुलेआम ठुमके लगाता दिख रहा है और नीचे भीड़ तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रही है.

वायरल हो रहा दुलारचंद के घर की शोकसभा का वीडियो!

बिहार में चुनावी हवा के दौरान मोकामा विधानसभा क्षेत्र में मारे गए दुलारचंद यादव की मौत पर पूरा इलाका शोक में डूबा हुआ है और उनके नाम से अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह शोक सभा दुलारचंद यादव की है और वहां लौंडा नाच चल रहा है. वीडियो में एक युवक और महिला रंगीन वेशभूषा जैसी स्टाइल में नाचते हुए दिखाई दे रहे है. लोग इसे लौंडिया नाच कहकर शेयर कर रहे हैं. स्टेज पर अलग-अलग बीट्स पर वह युवक महिला के साथ ठुमके लगाता है और दर्शक तालियां बजाकर पूरा माहौल चकाचौंध कर देते हैं. आश्चर्य की बात यह है कि यह सब कुछ एक शोक सभा के दौरान हो रहा है जिसे दुलारचंद की शोक सभा कहकर शेयर किया जा रहा है.

दुलारचंद यादव के आकस्मिक निधन के बाद उनकी याद में उनके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई



उनके समर्थक बहुत दुखी होकर उनकी याद में उनके पुराने अनुभव का बयान कर रहे हैं



कृपया आप सब भी हाथ जोड़कर🙏 दिवंगत के आत्मा की शांति की कामना करते हुए श्रद्धासुमन💐अर्पित करें... pic.twitter.com/bm8mzZbgbK — Dilip Kumar Singh (@DilipKu24388061) November 15, 2025

क्या है वीडियो की सच्चाई?

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की जब हमने पड़ताल की तो मोटा मोटी ये सामने आया कि शोकसभा दुलारचंद की नहीं बल्कि उनकी बीवी की थी. और ये दुलारचंद राय हैं जो अभी जिंदा हैं, जबकि मोकामा वाले दुलारचंद खुद यादव हैं. लोगों को गलतफहमी पीछे लगे पोस्टर से हो गई जिसमें दुलारचांद राय का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. हालांकि श्रद्धांजलि फुलेना देवी को दी जा रही है जो दुलारचंद राय की पत्नी है. ज्ञात रहे दुलारचंद राय और दुलारचंद यादव दोनों अलग अलग शख्सियत हैं.

यूजर्स ने जताई नाराजगी

वीडियो को @DilipKu24388061 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....दुलारचंद राय लिखा है और उसकी बीवी फुलेना देवी की शोकसभा है. एक और यूजर ने लिखा...पढ़ने लिखने वालों की कमी है क्या? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अफवाह मत फैलाइए, वीडियो गलत है.

