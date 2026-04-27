सोशल मीडिया पर एक ऑटो ड्राइवर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. आमतौर पर ऑटो में बैठते ही लोग मोबाइल निकाल लेते हैं, लेकिन इस ड्राइवर ने अपनी सवारी को कुछ अलग अनुभव देने का फैसला किया. उसने अपने ऑटो को ही एक “चलती-फिरती लाइब्रेरी” बना दिया, जहां बैठते ही किताबों की दुनिया आपके सामने खुल जाती है. ये अनोखा आइडिया अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

ऑटो बना ‘मिनी लाइब्रेरी’

दरअसल, कर्नाटक के इस ऑटो ड्राइवर ने अपने ऑटो के अंदर सीट के पीछे एक छोटी सी बुक शेल्फ बना रखी है. इस शेल्फ में अलग-अलग तरह की किताबें रखी गई हैं, जिन्हें यात्री सफर के दौरान पढ़ सकते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक यात्री ऑटो में बैठकर किताबों को देखता है, पन्ने पलटता है और आराम से पढ़ने लगता है. यह नजारा लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

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किताबों के साथ मिठास भी

सिर्फ किताबें ही नहीं, ड्राइवर ने यात्रियों के लिए एक छोटा सा कैंडी जार भी रखा है. यानी सफर के दौरान पढ़ाई के साथ थोड़ा मीठा भी. यह छोटी-सी कोशिश लोगों को और भी खास लग रही है. सोशल मीडिया यूजर्स इस पहल को “दिल जीतने वाला” बता रहे हैं.

छोटे प्रयास ने जीता दिल

इस अनोखे आइडिया की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. लोग कह रहे हैं कि जहां आज हर कोई मोबाइल में खोया रहता है, वहां यह ड्राइवर लोगों को फिर से किताबों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है. वीडियो को अब तक 16 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं.

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यूजर्स ने क्या कहा

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने मजेदार और दिल छू लेने वाले कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, “ये ऑटो पेट्रोल या CNG पर नहीं, इंसानियत पर चल रहा है.” वहीं दूसरे ने बताया कि यह ऑटो मैसूर के मणिपाल अस्पताल के पास स्टैंड पर मिलता है. एक और यूजर ने लिखा, “ये सिर्फ ऑटो नहीं, ज्ञान से भरी एक छोटी सी दुनिया है.” वीडियो को by.nanthithaparkavi नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

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