हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमैसूर का ‘मिनी लाइब्रेरी’ ऑटो वायरल! सवारी को किताबें और कैंडी, यूजर्स बोले- इंसानियत पर चल रहा है ये रिक्शा

मैसूर का ‘मिनी लाइब्रेरी’ ऑटो वायरल! सवारी को किताबें और कैंडी, यूजर्स बोले- इंसानियत पर चल रहा है ये रिक्शा

मैसूर के एक ऑटो ड्राइवर ने अपने रिक्शा को मिनी लाइब्रेरी में बदल दिया. यात्रियों के लिए किताबें और कैंडी रखी, वीडियो वायरल हुआ और लोग बोले..ऐसी इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 27 Apr 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर एक ऑटो ड्राइवर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. आमतौर पर ऑटो में बैठते ही लोग मोबाइल निकाल लेते हैं, लेकिन इस ड्राइवर ने अपनी सवारी को कुछ अलग अनुभव देने का फैसला किया. उसने अपने ऑटो को ही एक “चलती-फिरती लाइब्रेरी” बना दिया, जहां बैठते ही किताबों की दुनिया आपके सामने खुल जाती है. ये अनोखा आइडिया अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

ऑटो बना ‘मिनी लाइब्रेरी’

दरअसल, कर्नाटक के इस ऑटो ड्राइवर ने अपने ऑटो के अंदर सीट के पीछे एक छोटी सी बुक शेल्फ बना रखी है. इस शेल्फ में अलग-अलग तरह की किताबें रखी गई हैं, जिन्हें यात्री सफर के दौरान पढ़ सकते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक यात्री ऑटो में बैठकर किताबों को देखता है, पन्ने पलटता है और आराम से पढ़ने लगता है. यह नजारा लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by _np_ (@by.nanthithaparkavi)

किताबों के साथ मिठास भी

सिर्फ किताबें ही नहीं, ड्राइवर ने यात्रियों के लिए एक छोटा सा कैंडी जार भी रखा है. यानी सफर के दौरान पढ़ाई के साथ थोड़ा मीठा भी. यह छोटी-सी कोशिश लोगों को और भी खास लग रही है. सोशल मीडिया यूजर्स इस पहल को “दिल जीतने वाला” बता रहे हैं.

छोटे प्रयास ने जीता दिल

इस अनोखे आइडिया की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. लोग कह रहे हैं कि जहां आज हर कोई मोबाइल में खोया रहता है, वहां यह ड्राइवर लोगों को फिर से किताबों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है. वीडियो को अब तक 16 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Desi AC Jugad: पंखा लगाया फिर गीला तौलिया टांगा और बन गया देसी AC, चचा का जुगाड़ देख माथा फोड़ लेंगे अमेरिकन्स

यूजर्स ने क्या कहा

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने मजेदार और दिल छू लेने वाले कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, “ये ऑटो पेट्रोल या CNG पर नहीं, इंसानियत पर चल रहा है.” वहीं दूसरे ने बताया कि यह ऑटो मैसूर के मणिपाल अस्पताल के पास स्टैंड पर मिलता है. एक और यूजर ने लिखा, “ये सिर्फ ऑटो नहीं, ज्ञान से भरी एक छोटी सी दुनिया है.” वीडियो को by.nanthithaparkavi नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार की सर्विसिंग महंगी पड़ी तो खुद बना मिस्त्री, ईंट-सीमेंट से फिक्स कर दी गाड़ी; वीडियो वायरल

Published at : 27 Apr 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
मैसूर का ‘मिनी लाइब्रेरी’ ऑटो वायरल! सवारी को किताबें और कैंडी, यूजर्स बोले- इंसानियत पर चल रहा है ये रिक्शा
मैसूर का ‘मिनी लाइब्रेरी’ ऑटो वायरल! सवारी को किताबें और कैंडी, यूजर्स बोले- इंसानियत पर चल रहा है ये रिक्शा
ट्रेंडिंग
King Cobra: किंग कोबरा को क्यों कहा जाता है 'किंग', चलती फिरती मौत है ये सांप, एक बाइट और फिर ऐसे निकलती है जान
किंग कोबरा को क्यों कहा जाता है 'किंग', चलती फिरती मौत है ये सांप, एक बाइट और फिर ऐसे निकलती है जान
ट्रेंडिंग
बेगानी शादी में बंदर दीवाना! बीच निकाह में पहुंच बंदर ने दूल्हे से मांगी पार्टी, फिर की मजेदार हरकत, वीडियो वायरल
बेगानी शादी में बंदर दीवाना! बीच निकाह में पहुंच बंदर ने दूल्हे से मांगी पार्टी, फिर की मजेदार हरकत
ट्रेंडिंग
Video: केक पर स्पार्कल जलाना ले सकता है जान! वायरल वीडियो ने खोली पोल, यूजर्स ने खाई ना जलाने की कसम
केक पर स्पार्कल जलाना ले सकता है जान! वायरल वीडियो ने खोली पोल, यूजर्स ने खाई ना जलाने की कसम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? पूरी दुनिया की नजर | Attack On Trump
Viral Video: ओवरटेक की गलती से हुआ जोरदार एक्सीडेंट | Road Accident | ABP News
Janhit: ट्रंप के डिनर में कैसे पहुंचा किलर? | Attack on Trump | Iran on Trump Firing | Iran US War
Attack on Trump: क्या ईरान ने ट्रंप पर हमला कराया? | Donald Trump | JD Vance | US | Gunshot
Sandeep Chaudhary: बंगाल में चुनावी महासंग्राम, जनता किसके साथ? | West Bengal 2026 | PM Modi |Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: रॉबर्ट चोंग्थु को अल्पसंख्यक कल्याण, गोपाल मीणा बने राज्यपाल सचिव
बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: रॉबर्ट चोंग्थु को अल्पसंख्यक कल्याण, गोपाल मीणा बने राज्यपाल सचिव
विश्व
‘मैं ऐसे इंसान के गुनाहों से अपने हाथ रंगने...’, व्हाइट हाउस गोलीबारी कांड के आरोपी ने बताया क्या था मकसद?
‘मैं ऐसे इंसान के गुनाहों से अपने हाथ रंगने...’, व्हाइट हाउस गोलीबारी कांड के आरोपी ने बताया क्या था मकसद?
आईपीएल 2026
मोहसिन खान ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, KKR के लिए अकेले लड़ते रहे रिंकू सिंह, लखनऊ के सामने 156 का लक्ष्य
मोहसिन खान ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, KKR के लिए अकेले लड़ते रहे रिंकू सिंह, लखनऊ के सामने 156 का लक्ष्य
बॉलीवुड
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, रिया चक्रवर्ती को 6 साल बाद कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अनफ्रीज होंगे अकाउंट्स
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, रिया चक्रवर्ती को 6 साल बाद कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अनफ्रीज होंगे अकाउंट्स
विश्व
कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो
कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो
जम्मू और कश्मीर
राघव चड्ढा पर उमर अब्दुल्ला का तंज, कहा- ये अपने दम पर पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते
राघव चड्ढा पर उमर अब्दुल्ला का तंज, कहा- ये अपने दम पर पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते
शिक्षा
भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते उत्तराखंड के इस शहर में बंद हुए स्कूल, इतने दिन की हुईं छुट्टियां
भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते उत्तराखंड के इस शहर में बंद हुए स्कूल, इतने दिन की हुईं छुट्टियां
यूटिलिटी
होम लोन टेन्योर चुनते वक्त न करें ये गलती, कुछ सालों का फर्क भी करा सकता है बड़ा नुकसान
होम लोन टेन्योर चुनते वक्त न करें ये गलती, कुछ सालों का फर्क भी करा सकता है बड़ा नुकसान
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget