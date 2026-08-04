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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगब्लैक एंड व्हाइट धारियों में छिपा है 6 अंकों का गुप्त नंबर, बाज जैसी नजर है तो मारो बाजी

ब्लैक एंड व्हाइट धारियों में छिपा है 6 अंकों का गुप्त नंबर, बाज जैसी नजर है तो मारो बाजी

वायरल तस्वीर में पहली नजर में देखने पर सिर्फ काली और सफेद रंग की आड़ी-तिरछी पट्टियां ही नजर आती हैं. लेकिन दावा किया जा रहा है कि इन पट्टियों के ठीक पीछे एक 6 अंकों का छिपा हुआ गुप्त नंबर मौजूद है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Aug 2026 11:17 AM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) यानी नजरों को धोखा देने वाले चित्र वायरल होते रहते हैं, जो लोगों के दिमाग का दही कर देते हैं. कई तस्वीरें तो इतनी पेचीदा होती हैं कि लोग घंटों घूरते रह जाते हैं, फिर भी सच तक नहीं पहुंच पाते. हाल ही में एक ऐसी ही ब्लैक एंड व्हाइट धारियों वाली तस्वीर ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है, जिसने लोगों को अपना सिर पकड़ने पर मजबूर कर दिया है.

क्या है इस वायरल तस्वीर का चैलेंज?

इस वायरल तस्वीर में पहली नजर में देखने पर सिर्फ काली और सफेद रंग की आड़ी-तिरछी पट्टियां ही नजर आती हैं. लेकिन दावा किया जा रहा है कि इन पट्टियों के ठीक पीछे एक 6 अंकों का छिपा हुआ गुप्त नंबर मौजूद है. दिखने में यह पहेली जितनी आसान लगती है, सुलझाने में उतनी ही सिरदर्दी साबित हो रही है. लोग इस नंबर को ढूंढने में अपनी आंखों की रोशनी तक आजमा रहे हैं.

 
 
 
 
 
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दिमाग और नजरों का कड़ा इम्तिहान

अगर आपकी नजरें बाज की तरह तेज हैं और आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, तो आप इसे कुछ ही सेकंडों में पकड़ सकते हैं. लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह नंबर ढूंढना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है. सोशल मीडिया पर हजारों लोग इस तस्वीर को शेयर करके अपने दोस्तों और परिवार वालों को चुनौती दे रहे हैं कि क्या वे इस भूलभुलैया के पीछे छिपे नंबर को पहचान सकते हैं?

नंबर ढूंढने के लिए अपनाएं ये आसान ट्रिक्स

अगर आपको काली-सफेद धारियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसे देखने के कुछ खास तरीके हैं-

स्क्रीन को थोड़ा दूर करें: अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन को अपनी आंखों से थोड़ा दूर ले जाएं.

आंखें थोड़ी छोटी करें: अपनी आंखों को थोड़ा बंद या तिरछा (Squint) करके देखने की कोशिश करें.

तस्वीर को हिलाएं: फोन को धीरे-धीरे आगे-पीछे हिलाएं, ऐसा करने से पट्टियों के पीछे छिपा पैटर्न साफ दिखने लगता है.

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क्या आपको मिला जवाब? ये रहा सही उत्तर

अगर आपने काफी मशक्कत कर ली है और फिर भी आपको वह नंबर नहीं मिला, तो चलिए अब हम इस सस्पेंस से पर्दा उठा ही देते हैं. इस ब्लैक एंड व्हाइट धारियों वाली तस्वीर के पीछे जो 6 अंकों का गुप्त नंबर छिपा है, वह है- 345283. अगर आपने बिना किसी मदद के यह नंबर ढूंढ निकाला था, तो मान लीजिए कि आपकी आंखें वाकई बहुत तेज हैं और आपका दिमाग एकदम जीनियस की तरह काम करता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 11:17 AM (IST)
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