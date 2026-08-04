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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग102 डिग्री बुखार में अस्पताल पहुंचे शख्स का खोया बटुआ, रैपिडो ड्राइवर ने लौटाया

102 डिग्री बुखार में अस्पताल पहुंचे शख्स का खोया बटुआ, रैपिडो ड्राइवर ने लौटाया

पर्व शर्मा नाम के शख्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर इस घटना के बारे में बताया. पर्व ने बताया कि उन्हें 102 डिग्री तेज बुखार, सिरदर्द और बदन दर्द था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Aug 2026 10:23 AM (IST)
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102 डिग्री तेज बुखार में अस्पताल पहुंचे एक शख्स का बटुआ खो गया. लेकिन हैदराबाद के एक ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी और सब्र ने उसका दिल जीत लिया. रैपिडो ड्राइवर ने न सिर्फ खोया हुआ बटुआ पूरी तरह सुरक्षित लौटाया, बल्कि मरीज की घबराहट दूर करने के लिए घंटों अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर की. ऑटो ड्राइवर की इस दरियादिली और ईमानदारी की कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

102 डिग्री बुखार में अस्पताल पहुंचा था मरीज, खो गया बटुआ

पर्व शर्मा नाम के शख्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर इस घटना के बारे में बताया. पर्व ने बताया कि उन्हें 102 डिग्री तेज बुखार, सिरदर्द और बदन दर्द था, जिसकी वजह से वह खुद गाड़ी नहीं चला सकते थे. इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ रैपिडो ऑटो बुक करके कोंडापुर के KIMS अस्पताल गए. डॉक्टर को दिखाने और दवाइयां लेने के बाद जब उन्होंने अपना बटुआ टटोला, तो वह गायब था. इतनी तेज बीमारी और घबराहट में उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें.

 
 
 
 
 
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ड्राइवर ने 9 घंटे तक शेयर की लाइव लोकेशन

पर्व ने तुरंत उसी रैपिडो ड्राइवर को फोन किया और ऑटो की पिछली सीट चेक करने को कहा. ड्राइवर, जिसका नाम नरेश था, उसने बड़ी ही विनम्रता से कहा, "हां भैया, आपका बटुआ मुझे मिल गया है और यह मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है. आप चिंता मत कीजिए, मैं एक-डेढ़ घंटे में काम निपटाकर इसे लौटा दूंगा."

पर्व इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने नरेश को 10 से ज्यादा बार फोन किया. लेकिन नरेश ने एक बार भी गुस्सा नहीं किया और न ही फोन काटा. उल्टे उसने पर्व का डर दूर करने के लिए व्हाट्सएप पर करीब 8 से 9 घंटे तक अपनी लाइव लोकेशन शेयर रखी, ताकि पर्व देखते रहें कि उनका बटुआ कहां है. आखिरकार नरेश ने अस्पताल आकर पूरा बटुआ जस का तस लौटा दिया. पर्व ने इस ईमानदारी से खुश होकर रैपिडो कंपनी से नरेश को बोनस और इनाम देने की अपील की है.

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कंपनी का जवाब और सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार

इस घटना का वीडियो वायरल होते ही रैपिडो कंपनी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट ने भी जवाब दिया. कंपनी ने कहा कि उन्हें अपने ऐसे ड्राइवर्स पर गर्व है जो ग्राहकों की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं, और वे नरेश की इस तारीफ को उस तक जरूर पहुंचाएंगे.

वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग नरेश की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि आज के दौर में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है और नरेश ने पूरे हैदराबाद शहर का नाम रोशन किया है. कुछ लोगों ने अपने पुराने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि रैपिडो के ड्राइवर्स अक्सर सामान छूट जाने पर इसी तरह मदद करते हैं, वहीं ज्यादातर लोग नरेश को कंपनी की तरफ से बड़ा इनाम मिलने की दुआएं दे रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 10:23 AM (IST)
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