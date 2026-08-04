102 डिग्री बुखार में अस्पताल पहुंचे शख्स का खोया बटुआ, रैपिडो ड्राइवर ने लौटाया

102 डिग्री तेज बुखार में अस्पताल पहुंचे एक शख्स का बटुआ खो गया. लेकिन हैदराबाद के एक ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी और सब्र ने उसका दिल जीत लिया. रैपिडो ड्राइवर ने न सिर्फ खोया हुआ बटुआ पूरी तरह सुरक्षित लौटाया, बल्कि मरीज की घबराहट दूर करने के लिए घंटों अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर की. ऑटो ड्राइवर की इस दरियादिली और ईमानदारी की कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

102 डिग्री बुखार में अस्पताल पहुंचा था मरीज, खो गया बटुआ

पर्व शर्मा नाम के शख्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर इस घटना के बारे में बताया. पर्व ने बताया कि उन्हें 102 डिग्री तेज बुखार, सिरदर्द और बदन दर्द था, जिसकी वजह से वह खुद गाड़ी नहीं चला सकते थे. इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ रैपिडो ऑटो बुक करके कोंडापुर के KIMS अस्पताल गए. डॉक्टर को दिखाने और दवाइयां लेने के बाद जब उन्होंने अपना बटुआ टटोला, तो वह गायब था. इतनी तेज बीमारी और घबराहट में उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें.

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ड्राइवर ने 9 घंटे तक शेयर की लाइव लोकेशन

पर्व ने तुरंत उसी रैपिडो ड्राइवर को फोन किया और ऑटो की पिछली सीट चेक करने को कहा. ड्राइवर, जिसका नाम नरेश था, उसने बड़ी ही विनम्रता से कहा, "हां भैया, आपका बटुआ मुझे मिल गया है और यह मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है. आप चिंता मत कीजिए, मैं एक-डेढ़ घंटे में काम निपटाकर इसे लौटा दूंगा."

पर्व इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने नरेश को 10 से ज्यादा बार फोन किया. लेकिन नरेश ने एक बार भी गुस्सा नहीं किया और न ही फोन काटा. उल्टे उसने पर्व का डर दूर करने के लिए व्हाट्सएप पर करीब 8 से 9 घंटे तक अपनी लाइव लोकेशन शेयर रखी, ताकि पर्व देखते रहें कि उनका बटुआ कहां है. आखिरकार नरेश ने अस्पताल आकर पूरा बटुआ जस का तस लौटा दिया. पर्व ने इस ईमानदारी से खुश होकर रैपिडो कंपनी से नरेश को बोनस और इनाम देने की अपील की है.

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कंपनी का जवाब और सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार

इस घटना का वीडियो वायरल होते ही रैपिडो कंपनी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट ने भी जवाब दिया. कंपनी ने कहा कि उन्हें अपने ऐसे ड्राइवर्स पर गर्व है जो ग्राहकों की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं, और वे नरेश की इस तारीफ को उस तक जरूर पहुंचाएंगे.

वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग नरेश की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि आज के दौर में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है और नरेश ने पूरे हैदराबाद शहर का नाम रोशन किया है. कुछ लोगों ने अपने पुराने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि रैपिडो के ड्राइवर्स अक्सर सामान छूट जाने पर इसी तरह मदद करते हैं, वहीं ज्यादातर लोग नरेश को कंपनी की तरफ से बड़ा इनाम मिलने की दुआएं दे रहे हैं.

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