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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग11 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया पानी का बिजनेस, अब हर महीने हो रही ढाई लाख की कमाई

11 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया पानी का बिजनेस, अब हर महीने हो रही ढाई लाख की कमाई

अंकित पांडे (Ankit Pandey) नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने इस दोस्त की अनोखी कहानी शेयर की, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Aug 2026 08:07 AM (IST)
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बैंगलुरु में 11 लाख रुपये के पैकेज वाली कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर एक शख्स अपने घर वापस लौट आया. उसने वहां कोई बहुत बड़ी आईटी कंपनी नहीं खोली, बल्कि शुद्ध पीने के पानी का लोकल बिजनेस (Water Purification Plant) शुरू कर दिया. अब वह अपने ही घर से पानी के कैन बेचकर हर महीने लाखों रुपये छाप रहा है. सोशल मीडिया पर जब उसकी इस तरक्की और कमाई का गणित शेयर हुआ, तो लोग हैरान रह गए और यह कहानी जमकर वायरल हो रही है.

11 लाख की नौकरी छोड़ पकड़ा बिजनेस का रास्ता

अंकित पांडे (Ankit Pandey) नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने इस दोस्त की अनोखी कहानी शेयर की. अंकित ने बताया कि उसका दोस्त बैंगलुरु में सालाना 11 लाख रुपये की 9-से-5 वाली नौकरी करता था. लेकिन कॉर्पोरेट की भागदौड़ और प्रमोशन के पीछे भागने के बजाय उसने खुद का काम शुरू करने का फैसला किया. वह नौकरी छोड़कर अपने घर वापस आया और अपनी ही जमीन पर पानी साफ करने का एक छोटा सा प्लांट लगा लिया.

कमाई का पूरा गणित..कैसे बनती है 2.35 लाख की बचत?

अंकित ने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त के बिजनेस का पूरा हिसाब-किताब भी समझाया कि वह हर महीने इतने पैसे कैसे कमा लेता है-

सप्लाई और बिक्री: उसने आसपास की कॉलोनियों के लगभग 300 घरों और दुकानों को अपने साथ जोड़ा है. वह हर दिन लगभग 300 पानी के कैन सप्लाई करता है.

रोजाना और महीने की कमाई: एक कैन की कीमत 30 रुपये है. इस हिसाब से उसकी रोज की कमाई 9,000 रुपये और महीने की कुल कमाई लगभग 2.70 लाख रुपये हो जाती है.

महीने का खर्चा: पानी साफ करने और बिजली का बिल करीब 15,000 रुपये आता है. पानी की गाड़ियों और डिलीवरी का खर्चा 20,000 रुपये बैठता है. अपनी जमीन होने की वजह से दुकान या जगह का किराया Zero है.

शुद्ध मुनाफा (Profit): सारे खर्चे घटाने के बाद उसे हर महीने लगभग 2.35 लाख रुपये का सीधा मुनाफा होता है, जो साल का करीब 28.5 लाख रुपये बनता है.

"ग्लैमरस नहीं, काम आने वाला बिजनेस चुनो"

अंकित ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कभी-कभी सबसे अच्छा बिजनेस वो नहीं होता जो दिखने में बहुत बड़ा या ग्लैमरस लगे, बल्कि वो होता है जो लोगों की रोजमर्रा की किसी जरूरत या समस्या को पूरा करे. पोस्ट के आखिर में अंकित ने लोगों से पूछा "क्या आप 11 लाख की नौकरी छोड़कर ऐसा बिजनेस करना पसंद करेंगे?"

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सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं तारीफ

इस पोस्ट पर लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और शख्स की हिम्मत और सोच की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..."आराम की जिंदगी से बाहर निकलने का यही फायदा है. मेहनत तो लग रही होगी, लेकिन अगर परिवार खुश है और आप उनके साथ हैं, तो सारी मेहनत वसूल है." दूसरे यूजर ने लिखा... "असली समस्या को हल करने का बेहतरीन उदाहरण. लगातार मांग वाले बिजनेस में कॉरपोरेट नौकरी से ज्यादा सफलता और संतुष्टि मिलती है." तीसरे यूजर ने कहा..."कैश फ्लो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा जॉब टाइटल है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 08:07 AM (IST)
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