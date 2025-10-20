हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मायके पूछकर जाना! मंडप पर पंडित के सवाल पर दुल्हन ने दिया ऐसा जवाब, हंसने लगे लोग- वीडियो वायरल

मायके पूछकर जाना! मंडप पर पंडित के सवाल पर दुल्हन ने दिया ऐसा जवाब, हंसने लगे लोग- वीडियो वायरल

दुल्हन का ऐसा जवाब आता है कि वहां मौजूद सभी लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं. दुल्हन का देसी अंदाज और उसके आत्मविश्वास भरे लहजे ने लोगों का दिल जीत लिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 20 Oct 2025 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

शादी का मौसम हो और उसमें कुछ मजेदार पल न हों, ऐसा भला कैसे हो सकता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा शादी वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने पूरे इंटरनेट पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. वीडियो किसी देसी शादी का बताया जा रहा है जहां मंडप में दूल्हा-दुल्हन बैठे हैं और पंडित जी उन्हें विवाह के संस्कारों के बाद जीवन के कुछ नियम समझा रहे होते हैं. तभी दुल्हन का ऐसा जवाब आता है कि वहां मौजूद सभी लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं. दुल्हन का देसी अंदाज और उसके आत्मविश्वास भरे लहजे ने लोगों का दिल जीत लिया है.

पंडित जी ने दुल्हन को दिया ज्ञान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मंडप में दूल्हा और दुल्हन पंडित जी के सामने बैठे हैं और पंडित जी विवाह की रस्में पूरी कर रहे हैं. इसी दौरान पंडित जी दूल्हा-दुल्हन को शादी के बाद के संस्कार समझाते हैं. वो मुस्कुराते हुए कहते हैं...“अब जब शादी हो गई है तो ध्यान रहे, मायके जाना हो तो पति से परमिशन लेकर ही जाना. और जब जाओ तो सम्मान से जाना और सम्मान से वापस आना.” बस फिर क्या था, दुल्हन का जवाब पूरे माहौल का मूड बदल देता है.

दुल्हन का जवाब सुन हंस पड़े सब

दुल्हन ठेठ देसी लहजे में मुस्कुराते हुए कहती है...“पंडित जी, वो मेरे पापा हैं, मैं अपने घर कभी भी जाऊंगी, उसके लिए मुझे किसी इजाजत की जरूरत नहीं है.” आगे दुल्हन कहती है कि जब उन्हें मेरी जरूरत होगी मैं तब जाऊंगी. इतना सुनते ही मंडप में मौजूद हर कोई जोर-जोर से हंसने लगता है. दूल्हा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता. वीडियो में देखा जा सकता है कि पंडित जी खुद मुस्कुरा देते हैं और माहौल पूरी तरह हल्का-फुल्का और खुशियों से भर जाता है.

यूजर्स बोले, जहां पति का सम्मान वहीं जाना बेहतर

वीडियो को sonuricha_makeupandhair_studio नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जब जरूरत होगी तब जाएंगे, पापा का घर है. एक और यूजर ने लिखा...शादी के बाद मायका पराया हो जाता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जहां पति का सम्मान हो वहीं जाना चाहिए.

Published at : 20 Oct 2025 07:08 AM (IST)
