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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्पीकर Om Birla की सादगी, कोटा की गलियों में चखा पानी पुरी का स्वाद

स्पीकर Om Birla की सादगी, कोटा की गलियों में चखा पानी पुरी का स्वाद

सोशल मीडिया पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह कोटा शहर के रामपुरा बाजार की गलियों में पानी पुरी का स्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Sep 2026 11:36 AM (IST)
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लोकसभा स्पीकर और कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद ओम बिरला की सादगी के किस्से सोशल मीडिया पर आम रहते हैं. सदन के अध्यक्ष होते हुए भी वह कभी भंडारे में नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो कभी अपने लोगों के बीच पहुंचकर उनकी सुनवाई करते दिखाई देते हैं. अब उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ओम बिरला कोटा के रामपुरा बाजार की गलियों में पानी पुरी का स्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं. उनके साथ शहर के दूसरे भाजपा नेता भी दिखाई दे रहे हैं जबकि ओम बिरला पानी पुरी का स्वाद अच्छे से लेते नजर आ रहे हैं.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चखा पानीपुरी का स्वाद

सोशल मीडिया पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह कोटा शहर के रामपुरा बाजार की गलियों में पानी पुरी का स्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं. पानी पुरी वाला उन्हें खिला रहा है जबकि पास खड़े नेता उन्हें शहर के दूसरे बाजारों की पानी पुरी के बारे में याद दिलाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि ओम बिरला कम बात करते हुए पूरा फोकस पानी पुरी पर लगाए हुए हैं मानों पानी पुरी उनका पसंदीदा स्ट्रीट फूड रहा हो.

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पानीपुरी वाले ने पैसे लेने से किया मना और फिर...

जब ओम बिरला पानी पुरी खा चुके होते हैं तो वह अपनी जेब से पैसे निकालकर पानी पुरी वाले को देने लगते हैं लेकिन पानी पुरी वाला पैसे लेने से साफ इनकार कर देता है जिसके बाद ओम बिरला उसे जबरन पैसे पकड़ाते हैं. जब पानी पुरी वाला नहीं मानता तो आसपास खड़े लोग उसे पैसे लेने को कहते हैं और ओम बिरला उसे पैसे देकर वहां से चले जाते हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, स्पीकर होकर भी घमंड नहीं है

वीडियो को bobby_mahawar6363 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हमारे स्पीकर साहब की बात ही कुछ और है. एक और यूजर ने लिखा...लोकसभा स्पीकर होकर भी घमंड नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अपने शहर की पानीपुरी की बात ही कुछ और है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 11:36 AM (IST)
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