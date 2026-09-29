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बच्चे के रोने पर हनुमान चालिसा चलाती है यह चीनी महिला, बताए इसके फायदे

दरअसल, एक अमेरिकी महिला ने 40 साल की उम्र में अपनी ममता की एक झलक लोगों से शेयर की है जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने अपने बच्चे के साथ वो दिन गुजारे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Sep 2026 07:13 PM (IST)
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अमेरिका में रहने वाली एक चीनी महिला का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है. वीडियो में सारा जेन हो नाम की महिला अपनी और अपने बच्चे की दिनचर्या बताती नजर आ रही है जिसमें वो कहती है कि मेरा बच्चा जब भी रोता है तो मैं हनुमान चालिसा चला देती हूं जिसके बाद बच्चा गहरी नींद में चला जाता है. अब यह चीनी महिला हनुमान चालिसा से कैसे रूबरू हुई इसके पीछे की वजह भी महिला ने बताई है. वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. यूजर्स इस वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

बच्चे के रोने पर हनुमान चालिसा चलाती है यह चीनी महिला

दरअसल, एक अमेरिकी महिला ने 40 साल की उम्र में अपनी ममता की एक झलक लोगों से शेयर की है जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने अपने बच्चे के साथ वो दिन गुजारे हैं.  सारा ने अपने बच्चे की दिनचर्या से जुड़ी कई चीजों का जिक्र किया जिनमें से एक था हनुमान चालिसा.  सारा ने कहा कि उन्होंने बर्निंग मैन में अपने भारतीय दोस्तों से इस भक्ति गीत के बारे में सुना था और उन्होंने इसे काफी शांत पाया.

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2 मिनट में सो जाता है बच्चा

सारा कहती हैं कि हनुमान चालिसा की वजह से उनका बच्चा 5 सेकंड के अंदर शांत हो जाता है और 2 मिनट में सो जाता है. अब वह इसे लगाता बजाती है जिससे उनके घर का माहौल एक दम शांत रहता है. सारा कहती है कि बच्चा अगर रोए और आप यह कहें कि इसे रोने दो तो यह गलती है, बल्कि हमें उसे चुप कराने के उपाय खोजने चाहिए.

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यूजर्स बोले, बच्चे संगीत सुनकर गहरी नींद में चले जाते हैं

वीडियो को sarajaneho नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आपका बच्चा बहुत क्यूट है. एक और यूजर ने लिखा...संगीत सुनकर बच्चे अक्सर शांत हो जाते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कितना क्यूट बच्चा है, सोते हुए और भी प्यारा लगता होगा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 07:13 PM (IST)
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