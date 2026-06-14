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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: फोन चुराया तो चाचा बने बॉक्सर! जेबकतरे की सड़क पर जमकर की धुनाई, VIDEO वायरल

Video: फोन चुराया तो चाचा बने बॉक्सर! जेबकतरे की सड़क पर जमकर की धुनाई, VIDEO वायरल

Video: वायरल वीडियो में दिखता है कि एक बुजुर्ग चाचा अपने परिवार के साथ दुकान पर खड़े होते हैं. तभी एक शख्स चुपके से उनकी जेब से मोबाइल निकाल लेता है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 14 Jun 2026 03:54 PM (IST)
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चोरी करने आया था, लेकिन चाचा से पंगा भारी पड़ गया! सोशल मीडिया पर एक ऐसा मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चोर को मोबाइल चुराना इतना महंगा पड़ गया कि उसे मौके पर ही ‘देसी बॉक्सर’ का लाइव डेमो मिल गया. चाचा ने जिस अंदाज में चोर की धुनाई की, उसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और बोल रहे हैं “गलत आदमी से पंगा ले लिया भाई.”

मोबाइल चोरी की कोशिश और चाचा का शक

वायरल वीडियो में दिखता है कि एक बुजुर्ग चाचा अपने परिवार के साथ दुकान पर खड़े होते हैं. तभी एक शख्स चुपके से उनकी जेब से मोबाइल निकाल लेता है. शुरुआत में चाचा को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ही सेकंड में उन्हें शक हो जाता है. जैसे ही चाचा को एहसास होता है कि उनका फोन गायब है, उनका अंदाज अचानक बदल जाता है और वह सीधे एक्शन मोड में आ जाते हैं.

चाचा बने बॉक्सर, चोर की कर दी धुनाई

शक होते ही चाचा बिना देर किए चोर पर टूट पड़ते हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि चाचा लगातार चोर की छाती पर घूंसे बरसाने लगते हैं. इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता और वह पैरों से दांव लगाकर चोर को जमीन पर गिरा देते हैं. जमीन पर गिरने के बाद चाचा उसे लातों से मारते हैं और फिर खड़ा करके दोबारा पीटना शुरू कर देते हैं. कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा हो जाती है और लोग यह नजारा देखने लगते हैं.

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सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. कई यूजर्स चाचा की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं, “ऐसे ही सिखाना चाहिए चोरों को सबक.” वहीं कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं, “चाचा तो WWE के फाइटर निकले!” हालांकि कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि कानून अपने हाथ में लेना सही नहीं है. लेकिन ज्यादातर लोग इस वीडियो को ‘फुल एंटरटेनमेंट’ बता रहे हैं और जमकर शेयर कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 03:54 PM (IST)
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