Video: फोन चुराया तो चाचा बने बॉक्सर! जेबकतरे की सड़क पर जमकर की धुनाई, VIDEO वायरल
Video: वायरल वीडियो में दिखता है कि एक बुजुर्ग चाचा अपने परिवार के साथ दुकान पर खड़े होते हैं. तभी एक शख्स चुपके से उनकी जेब से मोबाइल निकाल लेता है.
चोरी करने आया था, लेकिन चाचा से पंगा भारी पड़ गया! सोशल मीडिया पर एक ऐसा मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चोर को मोबाइल चुराना इतना महंगा पड़ गया कि उसे मौके पर ही ‘देसी बॉक्सर’ का लाइव डेमो मिल गया. चाचा ने जिस अंदाज में चोर की धुनाई की, उसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और बोल रहे हैं “गलत आदमी से पंगा ले लिया भाई.”
मोबाइल चोरी की कोशिश और चाचा का शक
वायरल वीडियो में दिखता है कि एक बुजुर्ग चाचा अपने परिवार के साथ दुकान पर खड़े होते हैं. तभी एक शख्स चुपके से उनकी जेब से मोबाइल निकाल लेता है. शुरुआत में चाचा को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ही सेकंड में उन्हें शक हो जाता है. जैसे ही चाचा को एहसास होता है कि उनका फोन गायब है, उनका अंदाज अचानक बदल जाता है और वह सीधे एक्शन मोड में आ जाते हैं.
चाचा बने बॉक्सर, चोर की कर दी धुनाई
शक होते ही चाचा बिना देर किए चोर पर टूट पड़ते हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि चाचा लगातार चोर की छाती पर घूंसे बरसाने लगते हैं. इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता और वह पैरों से दांव लगाकर चोर को जमीन पर गिरा देते हैं. जमीन पर गिरने के बाद चाचा उसे लातों से मारते हैं और फिर खड़ा करके दोबारा पीटना शुरू कर देते हैं. कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा हो जाती है और लोग यह नजारा देखने लगते हैं.
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सोशल मीडिया पर छाया वीडियो
इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. कई यूजर्स चाचा की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं, “ऐसे ही सिखाना चाहिए चोरों को सबक.” वहीं कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं, “चाचा तो WWE के फाइटर निकले!” हालांकि कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि कानून अपने हाथ में लेना सही नहीं है. लेकिन ज्यादातर लोग इस वीडियो को ‘फुल एंटरटेनमेंट’ बता रहे हैं और जमकर शेयर कर रहे हैं.
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