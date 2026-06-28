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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral video: 'डरता कौन है मैं?'...18 हजार फीट से कूदे हरियाणवी ताऊ, VIDEO देख लोग हैरान

Viral video: 'डरता कौन है मैं?'...18 हजार फीट से कूदे हरियाणवी ताऊ, VIDEO देख लोग हैरान

वीडियो को अंकित नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उसने बताया कि यह दादाजी की पहली स्काइडाइविंग नहीं थी. इससे पहले भी वह 15 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगा चुके हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Jun 2026 04:29 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो लोगों का दिल जीत रहा है. जहां बढ़ती उम्र में ज्यादातर लोग आराम करना पसंद करते हैं, वहीं एक भारतीय दादाजी ने ऑस्ट्रेलिया में 18 हजार फीट की ऊंचाई से स्काइडाइविंग कर हर किसी को हैरान कर दिया. सबसे खास बात यह रही कि आसमान में छलांग लगाने से पहले जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें डर लग रहा है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "डरता कौन है मैं?" इसके बाद जो हुआ, उसने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया.

15 हजार फीट के बाद इस बार 18 हजार फीट से लगाई छलांग

वीडियो को अंकित नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उसने बताया कि यह दादाजी की पहली स्काइडाइविंग नहीं थी. इससे पहले भी वह 15 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगा चुके हैं. इस बार दोनों ने ऑस्ट्रेलिया में 18 हजार फीट से स्काइडाइव करने का फैसला किया. विमान में बैठने से पहले अंकित ने मजाक में पूछा कि बाबा डर तो नहीं लग रहा. इस पर दादाजी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, "डरता कौन है मैं?" उनका यही जवाब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
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हवा में गूंजे 'जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा' के नारे

जैसे ही स्काइडाइव शुरू हुई, दादाजी का जोश और भी बढ़ गया. हवा में उड़ते हुए उन्होंने जोर-जोर से "जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा" के नारे लगाए. उनका उत्साह और देशभक्ति देखकर लोग भावुक हो गए. वीडियो को शेयर करते हुए अंकित ने लिखा, "दादाजी स्काइडाइविंग, 18,000 फीट इन ऑस्ट्रेलिया." अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कोलकाता की ट्यूशन टीचर ने दिखाया स्टूडेंट्स का प्यार, खाने की प्लेट देखकर लोग बोले- किस्मत हो तो ऐसी

सोशल मीडिया पर दादाजी के फैन हो गए लोग

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दादाजी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, गेम ऑन पीक. दूसरे ने कहा...हवा में दादाजी के मुंह से 'जय हिंद' सुनकर रोंगटे खड़े हो गए. वहीं एक और यूजर ने लिखा, प्राउड ऑफ यू दादाजी. जय हरियाणा, जय भारत. कई लोगों ने कहा कि जिंदगी को खुलकर जीना हो तो दादाजी से सीखना चाहिए. वीडियो को ankitranabigmouth नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 04:29 PM (IST)
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