टीचर ने 'मुकाबला' पर किया ऐसा डांस, 19 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा VIDEO, जमकर हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों ओडिशा की एक टीचर का डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. सादगी भरे अंदाज में 'मुकाबला' गाने पर किए गए उनके जबरदस्त डांस ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. बिना किसी बड़े स्टेज, महंगे कपड़ों या चमक-दमक के उन्होंने ऐसा शानदार परफॉर्मेंस दिया कि लोग बार-बार वीडियो देख रहे हैं. खास बात यह है कि वह सिर्फ एक बेहतरीन डांसर ही नहीं, बल्कि एक टीचर और मां भी हैं. यही वजह है कि उनका यह वीडियो लोगों को और भी ज्यादा प्रेरित कर रहा है.

'मुकाबला' गाने पर दिखाया गजब का टैलेंट

वायरल वीडियो में ओडिशा की टीचर मोती बेहरा साधारण कुर्ती और जींस पहनकर मशहूर गाने 'मुकाबला' पर डांस करती नजर आती हैं. गाना शुरू होते ही उनके शानदार डांस स्टेप्स, तेज फुटवर्क और चेहरे के एक्सप्रेशन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. पूरे वीडियो में उन्होंने बेहतरीन लय और आत्मविश्वास के साथ परफॉर्मेंस दी, जिसे देखकर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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टीचर और मां होने के साथ निभा रहीं डांस का शौक

मोती बेहरा पेशे से एक टीचर हैं और एक मां भी हैं. परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियां निभाने के साथ-साथ उन्होंने अपने डांस के शौक को भी जिंदा रखा है. वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने डांस वीडियो शेयर करती हैं और धीरे-धीरे लाखों लोगों की पसंद बनती जा रही हैं. उनका यह वायरल वीडियो अब 19 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

प्रभु देवा के गाने पर डांस करना आसान नहीं

'मुकाबला' गाना मशहूर डांसर प्रभु देवा से जुड़ा हुआ माना जाता है. ऐसे गाने पर डांस करना आसान नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि मोती बेहरा ने अपने अलग अंदाज और शानदार एक्सप्रेशन से इस परफॉर्मेंस को पूरी तरह खास बना दिया. उनकी सादगी और आत्मविश्वास ने लोगों का दिल जीत लिया.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने की जमकर तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार मोती बेहरा की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है, नजरें हटाना मुश्किल है." दूसरे ने कहा, "इतने आत्मविश्वास और आसानी से डांस करना हर किसी के बस की बात नहीं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "टैलेंट की कोई उम्र और कोई सीमा नहीं होती. यह वीडियो इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है." वहीं कई लोगों ने कहा कि एक टीचर और मां होकर भी अपने शौक को जिंदा रखना वाकई प्रेरणादायक है और यही बात इस वीडियो को और भी खास बनाती है.

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