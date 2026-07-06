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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: टीचर ने 'मुकाबला' पर किया ऐसा डांस, 19 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा VIDEO, जमकर हो रहा वायरल

Video: टीचर ने 'मुकाबला' पर किया ऐसा डांस, 19 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा VIDEO, जमकर हो रहा वायरल

Viral Teacher Dance video: वायरल वीडियो में ओडिशा की टीचर मोती बेहरा साधारण कुर्ती और जींस पहनकर मशहूर गाने 'मुकाबला' पर डांस करती नजर आती हैं

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Jul 2026 08:35 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों ओडिशा की एक टीचर का डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. सादगी भरे अंदाज में 'मुकाबला' गाने पर किए गए उनके जबरदस्त डांस ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. बिना किसी बड़े स्टेज, महंगे कपड़ों या चमक-दमक के उन्होंने ऐसा शानदार परफॉर्मेंस दिया कि लोग बार-बार वीडियो देख रहे हैं. खास बात यह है कि वह सिर्फ एक बेहतरीन डांसर ही नहीं, बल्कि एक टीचर और मां भी हैं. यही वजह है कि उनका यह वीडियो लोगों को और भी ज्यादा प्रेरित कर रहा है.

'मुकाबला' गाने पर दिखाया गजब का टैलेंट

वायरल वीडियो में ओडिशा की टीचर मोती बेहरा साधारण कुर्ती और जींस पहनकर मशहूर गाने 'मुकाबला' पर डांस करती नजर आती हैं. गाना शुरू होते ही उनके शानदार डांस स्टेप्स, तेज फुटवर्क और चेहरे के एक्सप्रेशन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. पूरे वीडियो में उन्होंने बेहतरीन लय और आत्मविश्वास के साथ परफॉर्मेंस दी, जिसे देखकर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
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टीचर और मां होने के साथ निभा रहीं डांस का शौक

मोती बेहरा पेशे से एक टीचर हैं और एक मां भी हैं. परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियां निभाने के साथ-साथ उन्होंने अपने डांस के शौक को भी जिंदा रखा है. वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने डांस वीडियो शेयर करती हैं और धीरे-धीरे लाखों लोगों की पसंद बनती जा रही हैं. उनका यह वायरल वीडियो अब 19 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

प्रभु देवा के गाने पर डांस करना आसान नहीं

'मुकाबला' गाना मशहूर डांसर प्रभु देवा से जुड़ा हुआ माना जाता है. ऐसे गाने पर डांस करना आसान नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि मोती बेहरा ने अपने अलग अंदाज और शानदार एक्सप्रेशन से इस परफॉर्मेंस को पूरी तरह खास बना दिया. उनकी सादगी और आत्मविश्वास ने लोगों का दिल जीत लिया.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने की जमकर तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार मोती बेहरा की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है, नजरें हटाना मुश्किल है." दूसरे ने कहा, "इतने आत्मविश्वास और आसानी से डांस करना हर किसी के बस की बात नहीं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "टैलेंट की कोई उम्र और कोई सीमा नहीं होती. यह वीडियो इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है." वहीं कई लोगों ने कहा कि एक टीचर और मां होकर भी अपने शौक को जिंदा रखना वाकई प्रेरणादायक है और यही बात इस वीडियो को और भी खास बनाती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 08:35 AM (IST)
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