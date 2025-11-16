चाय बनाने का अनोखा जुगाड़! कुकर में सब्जी की तरह उबाली चाय फिर लगा दी सीटी- वीडियो वायरल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचाय बनाने का अनोखा जुगाड़! कुकर में सब्जी की तरह उबाली चाय फिर लगा दी सीटी- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में चाय बनाने का तरीका बिल्कुल ट्रैडिशनल नहीं. बल्कि ‘निंजा स्टाइल’ बताया जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 16 Nov 2025 03:59 PM (IST)
सोशल मीडिया की दुनिया में एक से बढ़कर एक अतरंगी जुगाड़ रोज सामने आते रहते हैं लेकिन इस बार मामला जरा हटकर है. चाय के नाम पर लोग आमतौर पर केतली. पतीला या सॉसपैन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इंटरनेट पर इस समय जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने ‘चाय’ जैसी साधारण चीज को भी एक रोमांचक स्टंट में बदल दिया है. इस वीडियो में चाय बनाने की ऐसी ‘निंजा टेक्निक’ दिखाई गई है जिसे देखकर एक पल को लगता है कि चाय नहीं. मानो किसी मिशन की तैयारी चल रही हो.

चाय बनाने की निंजा टेक्निक हो रही वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में चाय बनाने का तरीका बिल्कुल ट्रैडिशनल नहीं. बल्कि ‘निंजा स्टाइल’ बताया जा रहा है. वीडियो की शुरुआत होती है एक प्रेशर कुकर से. जिसमें चाय पत्ती. दूध. चीनी और अदरक-इलायची वगैरह वो सारे मसाले डाले जाते हैं जो आमतौर पर लोग अपने स्वाद के अनुसार चाय में मिलाते हैं. लेकिन फर्क बस इतना है कि यहां ये सब कुछ कुकर में सीधे डाल दिया जाता है. मानो किसी स्पेशल डिश की तैयारी हो रही हो.

 
 
 
 
 
प्रेशर कुकर में बनाई चाय

इसके बाद वीडियो में दिखाया जाता है कि कुकर को अच्छी तरह से बंद कर गैस पर चढ़ाया जाता है और उसमें बाकायदा सीटी लगाई जाती है. चाय बनने की इस निंजा प्रक्रिया को देखकर कई यूजर्स हैरान हैं कि आखिर कोई चाय के लिए कुकर क्यों इस्तेमाल करेगा. जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग इसे ‘सही इनोवेशन’ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे मसालों का स्वाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता होगा. बहरहाल आखिर में चाय बनकर तैयार होती है और उसे कप में छान लिया जाता है.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

यूजर्स ने ले लिए मजे

वीडियो को mosrrat_creation_4 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई चाय में सीटी कितनी लगानी है ये तो बताया ही नहीं. एक और यूजर ने लिखा...अरे भाई चाय गली नहीं है, चार सीटी और लगाओ. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई चाय के साथ छेड़छाड़ मत करो, चाय को चाय ही रहने दो.

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल

Published at : 16 Nov 2025 03:59 PM (IST)
