पाकिस्तान से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक पाकिस्तानी महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई है. इसके पीछे की वजह ऐसी है कि जानकर आपका भी खून खौल उठेगा. इंटरनेट यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. पूरा मामला तब शुरू हुआ जब महिला के पति ने गुपचुप शादी रचाने का फैसला लिया, लेकिन न्याय की गुहार भारत के प्रधानमंत्री से क्यों लगाई, आइए आपको बताते हैं.

पाकिस्तानी महिला ने लगाई PM मोदी से गुहार

दरअसल, पाकिस्तान की एक महिला जिसका नाम निकिता नागदेव है ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हुए कहा है कि उसका पति दिल्ली में गुपचुप शादी रचाने जा रहा है. कराची निवासी निकिता ने आरोप लगाया है उसने 26 जनवरी 2020 को कराची में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार इंदौर में शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी मूल के विक्रम नागदेव से शादी रचाई थी. एक महीने बाद , विक्रम उसे 26 फरवरी को भारत लेकर आया जिसके बाद से ही उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया था.

पति पर लगाए गंभीर आरोप

9 जुलाई 2020 को उसे वीजा तकनीकी के बहाने पति ने जबरन पाकिस्तान भेज दिया और खुद भारत में रह गया. महिला का दावा है कि विक्रम ने तब से लेकर अब तक उसे कभी भारत लाने की कोशिश तक नहीं की. अब महिला ने वीडियो जारी कर कहा है कि मैं उसे बार बार भारत आने की विनती करती रही लेकिन उसने हर बार मना कर दिया. अब कराची से निकिता ने गुहार लगाई है कि अगर आज न्याय नहीं मिला तो महिलाओं का न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा. कई लड़कियों को अपने ससुराल में शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता है. मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि वे मेरे साथ खड़े हों.

बोली, दिल्ली में दूसरी शादी करने जा रहा पति

निकिता ने आगे ये भी आरोप लगाया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान विक्रम ने उसे पाकिस्तान लौटने के लिए मजबूर किया और अब उसे भारत में आने से मना कर रहा है. उसने कहा, "भारत में हर महिला न्याय की हकदार है." कराची वापस आकर निकिता को पता चला कि विक्रम दिल्ली की एक महिला से दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा था. कानूनी तौर पर शादीशुदा होते हुए भी उसे बदल दिए जाने की आशंका से परेशान होकर, निकिता ने 27 जनवरी, 2025 को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.

यूजर्स बोले, पति का रद्द हो वीजा

जैसे ही सोशल मीडिया पर ये मामला वायरल हुआ वैसे ही लोगों ने इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...पाकिस्तानी है, ये दूसरी सीमा बनने की कोशिश तो नहीं. एक और यूजर ने लिखा...पति का वीजा तुरंत रद्द किया जाए और उसे पाकिस्तान भेजा जाए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतने दिनों से खामोश क्यों थी, आपको न्याय मिले ऐसा कामना हम लोग करते हैं.

