भारत का झंडा यानी तिरंगा हमारे लिए और देश के लिए शान का प्रतीक है. कहीं भी तिरंगे को लहराता देख हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने तिरंगे को लेकर बहस का बाजार गर्म कर दिया है. मामला नेपाल का है जहां घूमने के लिए पहुंचे एक इंडियन मोटो व्लॉगर को एक शख्स ने बाइक पर लगे तिरंगे को हटाने के लिए जिद की और बोला कि नेपाल में तिरंगा नहीं लगा सकते.

भारतीय तिरंगे को देख आग बबूला हुआ नेपाली शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भारतीय व्लॉगर बाइक लेकर नेपाल की यात्रा पर निकला है.यात्रा के दौरान वो और उसका साथ अलग अलग बाइक पर हैं और दोनों ने बाइक पर तिरंगा लगाया हुआ है. इसी तिरंगे को देखकर एक नेपाली लड़का उन्हें रोक लेता है और तिरंगे का विरोध करने लगता है. मामला बहस की ओर बढ़ता है तो भारतीय व्लॉगर भी झंडा नहीं हटाने की जिद करने लगता है.

View this post on Instagram A post shared by Roshan Skating (@roshan_skating)

भारतीय व्लॉगर बोला, नहीं हटाऊंगा

इसके बाद नेपाली लड़का बोलता है कि रोज हजारों भारतीय नेपाल आते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये झंडा नहीं लगा सकते यहां Allow नहीं है. इस पर भारतीय व्लॉगर कहता है कि मैं झंडा नहीं हटाउंगा चाहे जो कर लीजिए, इसके बाद एक लड़की वहां आती है और बहस को शांत करवाकर दोनों व्लॉगर को रवाना करती है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, सभी एक दूसरे का सम्मान करें

वीडियो को roshan_skating नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...नेपाली होने के नाते मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं. एक और यूजर ने लिखा...एक नेपाली की वजह से सभी नेपाली को जज मत कीजिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हर देश का सम्मान करना चाहिए, हम सब आपस में पड़ोसी हैं.

