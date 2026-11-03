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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार का ये IAS तो गजब निकला! भीड़ ने कॉलर पकड़ा... हाथ जोड़ते रहे डीएम, VIDEO

बिहार का ये IAS तो गजब निकला! भीड़ ने कॉलर पकड़ा... हाथ जोड़ते रहे डीएम, VIDEO

बिहार के मधुबनी का मामला है. सोमवार की रात एक एएसआई ने चार लोगों को गोली मार दी थी. अगले दिन मौके पर डीएम आनंद शर्मा पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ बदसलूकी हो गई.

Written By : अजय धारी सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 03 Nov 2026 08:33 PM (IST)
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बिहार के मधुबनी में सोमवार (02 नवंबर, 2026) की रात एक एएसआई ने चार लोगों को गोली मार दी. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हुए हैं. एक महिला की मौत की भी खबर है लेकिन इसकी पुष्टि खबर लिखे जाने तक नहीं हो सकी थी. इस पूरे मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया का वायरल हो रहा है जो मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा का है. 

मंगलवार (03 नवंबर, 2026) को मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे थे. इस दौरान ग्रामीणों और आक्रोशित परिजनों ने उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी. भीड़ ने कॉलर पकड़ लिया. एक महिला ने चप्पल तक निकाल लिया. हालांकि डीएम आनंद शर्मा ने अपना आपा नहीं खोया. उन्होंने सूझबूझ के साथ काम लिया. वे लोगों को हाथ जोड़कर समझाते रहे. 

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पूरी घटना बाबूबरही थाना क्षेत्र के बलिराजगढ़ गांव की है. गोलीकांड के बाद आक्रोशित लोगों ने मंगलवार को सड़क को जाम कर दिया था. आरोपी एएसआई की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए थे. मौके पर पहुंचे डीएम ने लोगों को समझाया लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था. इसी दौरान उनके साथ बदसलूकी हो गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

कॉलर पकड़ने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा है कि कैसे डीएम को तमाम पुलिसकर्मी भीड़ से बचा रहे हैं. जो वीडियो है उसमें डीएम परिजनों से बात करते भी सुने जा सकते हैं. पीड़ित परिवार अपना दुख सुनाता है. कहता है कि बेटी है, शादी कैसे होगी? इस पर जिलाधिकारी कहते हैं, "हम लोग साथ हैं… जितनी बातें हम लोगों ने कही है वो करेंगे."  

आरजेडी ने भी शेयर किया वीडियो

इस वीडियो को आरजेडी के एक्स हैंडल से भी शेयर किया गया है. लिखा गया है, "जब हत्यारा सूबे का सिरमौर बन जाए तो उसके विभाग वाले कर्मी हत्या, वसूली और फर्जी एनकाउंटर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जैसा मंत्री, वैसा संतरी!"

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आगे लिखा गया है, "आत्ममुग्ध अफसरशाही और निष्ठुर BJP-JDU सरकार आमजन को कचड़ा समझना बंद करे! लगातार पुलिस हिरासत में हत्याएं हो रही हैं, फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं... आज जिस जनता ने DM का कॉलर पकड़ा है, कल मुख्यमंत्री का पकड़ लेगी तो बिहार की वर्तमान अवस्था में किसी को आश्चर्य नहीं होगा!" 

क्या है मामला? 

मधुबनी के बलिराजगढ़ गांव में बीते सोमवार की रात बाबूबरही थाने में तैनात एएसआई चंद्र मोहन ने महिला संग पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों पर अपनी सर्विस पिस्टल से फायरिंग कर दी थी. इसके बाद मौके से फरार हो गया. गोली चार लोगों को लगी. घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई जिसकी पहचान 50 साल के अशोक यादव के रूप में हुई है. पुलिस मामले की जांच रही है.

यह भी पढ़ें- IPS भानु प्रताप के खिलाफ FIR, कल CM आवास पहुंची थीं पत्नी पूजा, क्या है मामला?

Published at : 03 Nov 2026 08:21 PM (IST)
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MADHUBANI Bihar Mews
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