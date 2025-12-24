हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: ये तो 2 ही बच्चों की मां... नवनीत राणा ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह तो भड़के यूजर्स, लिए मजे

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा का एक बयान काफी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एक समुदाय विशेष को लेकर एक बेतुका बयान दिया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 24 Dec 2025 03:30 PM (IST)
इमरान प्रतापगढ़ी का वो शेर तो आपने जरूर सुना होगा, 'बड़ी हैरत है वो जो एक भी पैदा न कर पाए, वो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे चार पैदा कर'इस शेर का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर काफी लोग तब से कर रहे हैं जब से बीजेपी सांसद नवनीत राणा ने हिंदुओं को चार बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली है. हालांकि नवनीत राणा के 2 बच्चे हैं लेकिन कहीं न कहीं ये शेर उन जैसे कई नेताओं और लोगों पर फिट बैठता है जिनके खुद के कोई बच्चे नहीं हैं लेकिन लोगों को कम से कम चार बच्चे पैदा करने पर उकसा रहे हैं.

नवनीत राणा ने दिया बेतुका बयान, भड़क उठा इंटरनेट

दरअसल, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा का एक बयान काफी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एक समुदाय विशेष के लिए कहा था कि वो लोग चार बीवी और 19 बच्चे वाली बात पर अमल करते हैं तो हिंदुओं को कम से कम चार बच्चे तो पैदा करने ही चाहिए. जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी थीं और कई लोगों ने नवनीत की निंदा करते हुए कहा था कि जहां देश एक ओर जनसंख्या वृद्धि से जूझ रहा है और नवनीत जैसे जिम्मेदार लोग इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'

यूजर्स बोले, आपके कितने हैं मैडम?

सोशल मीडिया पर जैसे ही नवनीत राणा का ये बयान वायरल हुआ वैसे ही लाखों लोगों ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. इंटरनेट यूजर्स तो मानों नवनीत राणा पर भड़क उठे. एक यूजर ने लिखा..मैडम एक बात बताइए कि आपके खुद के कितने बच्चे हैं. एक और यूजर ने लिखा...अब बच्चे कितने पैदा करने हैं ये भी हमें नेता लोग बताएंगे? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मैडम आपको विकास करने और लोगों की समस्याएं हल करने के लिए सांसद बनाया है, आप नफरती बातें क्यों कर रही हैं. कुछ यूजर्स ने ये भी कहा कि आप तो दो ही बच्चों की मां हैं, आप भी अमल करें अपनी बात पर.

यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल

Published at : 24 Dec 2025 03:30 PM (IST)
