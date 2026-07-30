बारिश में बाघिन संग निकले तीन शावक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का दुर्लभ नजारा कैमरे में कैद

मध्य प्रदेश के उमरिया जिले स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक ऐसा नजारा सामने आया है, जिसने वन्यजीव प्रेमियों का दिल जीत लिया है. बारिश के मौसम में जंगल के बीच एक बाघिन अपने तीन नन्हे शावकों के साथ सड़क पार करती दिखाई दी. यह खूबसूरत और बेहद दुर्लभ पल वहां मौजूद एक पर्यटक के कैमरे में कैद हो गया. वीडियो और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग इस नजारे को प्रकृति का सबसे खूबसूरत दृश्य बता रहे हैं और बाघिन के साथ चलते शावकों को देखकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.

बारिश के बीच सड़क पर दिखा बाघ परिवार

जानकारी के मुताबिक, यह नजारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मंगलवार को महामन मार्ग पर देखने को मिला. इन दिनों बारिश की वजह से रिजर्व में पर्यटकों की आवाजाही बंद है, लेकिन जंगल में वन्यजीवों की गतिविधियां लगातार बढ़ गई हैं. इसी दौरान रिमझिम बारिश के बीच एक बाघिन अपने तीन शावकों के साथ सड़क पर पहुंची और बेहद शांत अंदाज में सड़क पार करने लगी. चारों बाघों को एक साथ देखकर वहां मौजूद लोग रोमांचित हो उठे.

पर्यटक ने तुरंत रोक दी गाड़ी, कैमरे में कैद हो गया दुर्लभ पल

बताया जा रहा है कि इस दौरान वहां से गुजर रहे पर्यटक चेतन घारपुरे की नजर अचानक बाघिन पर पड़ी. उन्होंने बिना कोई जोखिम उठाए तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी और सुरक्षित दूरी से पूरे दृश्य को कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. कुछ ही क्षण बाद बाघिन के पीछे-पीछे उसके तीनों शावक भी एक-एक करके सड़क पार करते नजर आए. पूरे समय बाघिन अपने बच्चों पर नजर रखती रही और सभी सुरक्षित तरीके से जंगल की दूसरी ओर चले गए.

सोशल मीडिया पर लोग बोले- ऐसा नजारा किस्मत वालों को ही मिलता है

यह वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि एक साथ बाघिन और उसके तीन शावकों को देखना बेहद दुर्लभ होता है. कुछ लोगों ने इसे प्रकृति का सबसे खूबसूरत पल बताया, तो कई यूजर्स ने पर्यटक की समझदारी की तारीफ की, जिन्होंने गाड़ी रोककर सुरक्षित दूरी बनाए रखी और वन्यजीवों को बिना परेशान किए इस अनमोल पल को कैमरे में कैद किया.

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बारिश के मौसम में बढ़ जाती है वन्यजीवों की हलचल

वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के मौसम में जंगलों में हरियाली बढ़ने के साथ ही जानवर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं. ऐसे समय में बाघ, तेंदुए और दूसरे वन्यजीव अक्सर जंगल के रास्तों और सड़कों के आसपास भी दिखाई दे जाते हैं. इसलिए जंगल सफारी या वन क्षेत्र से गुजरते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और वन विभाग के नियमों का पालन करना जरूरी है.

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