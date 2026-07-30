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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबारिश में बाघिन संग निकले तीन शावक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का दुर्लभ नजारा कैमरे में कैद

बारिश में बाघिन संग निकले तीन शावक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का दुर्लभ नजारा कैमरे में कैद

जानकारी के मुताबिक, यह नजारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मंगलवार को महामन मार्ग पर देखने को मिला. इन दिनों बारिश की वजह से रिजर्व में पर्यटकों की आवाजाही बंद है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Jul 2026 08:05 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के उमरिया जिले स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक ऐसा नजारा सामने आया है, जिसने वन्यजीव प्रेमियों का दिल जीत लिया है. बारिश के मौसम में जंगल के बीच एक बाघिन अपने तीन नन्हे शावकों के साथ सड़क पार करती दिखाई दी. यह खूबसूरत और बेहद दुर्लभ पल वहां मौजूद एक पर्यटक के कैमरे में कैद हो गया. वीडियो और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग इस नजारे को प्रकृति का सबसे खूबसूरत दृश्य बता रहे हैं और बाघिन के साथ चलते शावकों को देखकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.

बारिश के बीच सड़क पर दिखा बाघ परिवार

जानकारी के मुताबिक, यह नजारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मंगलवार को महामन मार्ग पर देखने को मिला. इन दिनों बारिश की वजह से रिजर्व में पर्यटकों की आवाजाही बंद है, लेकिन जंगल में वन्यजीवों की गतिविधियां लगातार बढ़ गई हैं. इसी दौरान रिमझिम बारिश के बीच एक बाघिन अपने तीन शावकों के साथ सड़क पर पहुंची और बेहद शांत अंदाज में सड़क पार करने लगी. चारों बाघों को एक साथ देखकर वहां मौजूद लोग रोमांचित हो उठे.

पर्यटक ने तुरंत रोक दी गाड़ी, कैमरे में कैद हो गया दुर्लभ पल

बताया जा रहा है कि इस दौरान वहां से गुजर रहे पर्यटक चेतन घारपुरे की नजर अचानक बाघिन पर पड़ी. उन्होंने बिना कोई जोखिम उठाए तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी और सुरक्षित दूरी से पूरे दृश्य को कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. कुछ ही क्षण बाद बाघिन के पीछे-पीछे उसके तीनों शावक भी एक-एक करके सड़क पार करते नजर आए. पूरे समय बाघिन अपने बच्चों पर नजर रखती रही और सभी सुरक्षित तरीके से जंगल की दूसरी ओर चले गए.

सोशल मीडिया पर लोग बोले- ऐसा नजारा किस्मत वालों को ही मिलता है

यह वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि एक साथ बाघिन और उसके तीन शावकों को देखना बेहद दुर्लभ होता है. कुछ लोगों ने इसे प्रकृति का सबसे खूबसूरत पल बताया, तो कई यूजर्स ने पर्यटक की समझदारी की तारीफ की, जिन्होंने गाड़ी रोककर सुरक्षित दूरी बनाए रखी और वन्यजीवों को बिना परेशान किए इस अनमोल पल को कैमरे में कैद किया.

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बारिश के मौसम में बढ़ जाती है वन्यजीवों की हलचल

वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के मौसम में जंगलों में हरियाली बढ़ने के साथ ही जानवर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं. ऐसे समय में बाघ, तेंदुए और दूसरे वन्यजीव अक्सर जंगल के रास्तों और सड़कों के आसपास भी दिखाई दे जाते हैं. इसलिए जंगल सफारी या वन क्षेत्र से गुजरते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और वन विभाग के नियमों का पालन करना जरूरी है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 08:05 AM (IST)
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