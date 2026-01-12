मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है. लेकिन क्या आपने इसके पीछे की कभी वजह तलाशने की कोशिश की? केवल बॉलीवुड ही नहीं, मुंबई में रहना भी किसी सपने से कम नहीं है और इसका जीता जागता उदाहरण है इसके वर्ली क्षेत्र में बना ट्रंप टॉवर जिसमें एक फ्लैट का किराया जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ट्रंप टॉवर के अंदर का सीन दिखाया गया है और साथ ही बताया गया है कि इस टॉवर में अगर आपको रहना है तो एक महीने के कितने रुपये खर्च करने होंगे.

मुंबई में ट्रंप टॉवर का फ्लैट हो रहा वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे मुंबई के प्रोपर्टी डीलर रवि केवल रमानी ने शेयर किया है. रवि अक्सर मुंबई के महंगे फ्लैट्स और प्रोपर्टी डीलिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं. वीडियो में 2000 वर्गफुट से ज्यादा के एरिया में बना फ्लैट दिखाया गया है जिसमें 4 बेडरूम से लेकर यूटिलिटी एरिया और डाइनिंग एरिया सब बने हुए हैं. इसमें कई सारे लग्जरी वॉशरूम से लेकर पाउडर रूम और स्टाफ रूम भी दिखाया गया है. इतना ही नहीं, इस फ्लैट का कार्पेट एरिया इतना बड़ा है कि किसी बड़े घर को ये आराम से टक्कर दे सकता है.

किराया जानकर उड़ जाएंगे होश

मुंबई के पॉर्श एरिया में बने इस ट्रंप टॉवर के फ्लैट को किराए के लिए लिस्ट किया गया है जिसका किराया जानकर लोगों के होश उड़े हुए हैं. इस फ्लैट को अगर आप किराए पर लेना चाहते हैं तो आपको हर महीने के 10 लाख रुपये भरने होंगे, जैसा कि वीडियो में बताया गया है. ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर अब यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, हर महीने आ जाएगी SUV

वीडियो को rk.ravikewalramani नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई फ्लैट मालिक तो हर महीने SUV खरीद लेगा. एक और यूजर ने लिखा...इतना किराया कौन देगा भाई, सरकारी नौकरी वालों बताओ. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मुंबई में रहना सपना है, तभी इसे सपनों का शहर कहा जाता है.

