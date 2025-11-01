सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसी कहानियां सामने आ जाती हैं जो दिल को छू जाती हैं और इंसानियत पर भरोसा बढ़ा देती हैं. इन दिनों मुंबई से एक ऐसी ही कहानी सामने आई है जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई महिला ने अपने भारतीय उबर ड्राइवर की दयालुता की तारीफ करते हुए कहा कि वह इंसान नहीं, फरिश्ता था. महिला ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि कैसे ड्राइवर ने लंबा ट्रैफिक जाम होने के बावजूद उनका पूरा ख्याल रखा, उन्हें पानी और खाना लाकर दिया, और पैसे लेने से साफ मना कर दिया. यह कहानी लोगों को याद दिलाती है कि भारत सिर्फ त्योहारों और भीड़ का देश नहीं, बल्कि यहां के लोगों के दिल भी उतने ही बड़े हैं जितनी उनकी मेहमाननवाजी.

छठ पूजा के चलते लंबे ट्रैफिक जाम में फंसी विदेशी महिला

मुंबई में रहने वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला ब्री स्टील (Bree Steel) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारत में अपने एक उबर ड्राइवर के साथ हुए अनुभव को शेयर किया. उन्होंने लिखा कि यह घटना उनके जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक थी. ब्री ने अपने वीडियो की शुरुआत करते हुए कहा “भारतीय उबर ड्राइवर वाकई अगले स्तर के आइकॉन हैं.” उन्होंने बताया कि उस दिन वह अपने घर लौट रही थीं जब उन्होंने एक उबर बुक की. रास्ते में छठ पूजा के कारण मुंबई की सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम था. जो सफर सिर्फ 15 मिनट का होना चाहिए था, वह करीब दो घंटे लंबा हो गया. उन्होंने मजाक में कहा “काश किसी ने मुझे बताया होता कि आज त्योहार है, तो मैं निकलती ही नहीं.”

View this post on Instagram A post shared by Bree Steele | Podcast producer & host (@breesteele.mp3)

ड्राइवर ने खूब की मेहमान नवाजी

लगभग 30 मिनट तक एक ही जगह पर फंसे रहने के बाद उनका ड्राइवर कार से उतरा और थोड़ी देर बाद दो बोतल पानी लेकर लौटा. जब ब्री ने पैसे देने की कोशिश की, तो ड्राइवर मुस्कुराया और बोला “आप हमारे मेहमान हैं.” ब्री ने कहा कि इससे वह बहुत प्रभावित हुईं. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. कुछ देर बाद जब ट्रैफिक और भी बढ़ गया, तो वही ड्राइवर फिर से बाहर गया और कबाब और पेय पदार्थ लेकर लौटा ताकि वह भूखी न रहें. वह बार-बार यही कहता रहा कि “मेहमानों की सेवा करना हमारा धर्म है.”

महिला बोली, ड्राइवर ने मेरा दिल जीत लिया

ब्री ने अपने पोस्ट में लिखा “मैंने दुनिया के कई देशों में सफर किया है, लेकिन ऐसा अनुभव सिर्फ भारत में ही मिल सकता है.” उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उन्हें किसी भारतीय उबर ड्राइवर से इतना अच्छा अनुभव मिला हो. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि “मुझे समझ नहीं आता कि मेरी हर बेहतरीन कहानी में उबर ड्राइवर ही क्यों होता है. एक ने मुझे बाढ़ में फंसे होने के बाद हवाई अड्डे तक पहुंचाया था. एक ने मेरा जूता उठाया जो चलते समय ऑटो से गिर गया था. और अब, इस शख्स ने मेरा दिल जीत लिया.”

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

ब्री का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग इस भारतीय ड्राइवर की तारीफ करते नहीं थक रहे. कोई लिख रहा है “यही है असली भारत.” तो कोई कह रहा है “हमारे देश की पहचान सिर्फ संस्कृति नहीं, बल्कि इंसानियत भी है.” इस वायरल पोस्ट ने यह साबित कर दिया कि भारत में सिर्फ सड़कें और शहर नहीं, बल्कि दिल भी विशाल हैं. एक छोटी सी मदद, एक बोतल पानी या मुस्कान भी किसी के दिन को यादगार बना सकती है.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली