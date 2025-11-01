हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगट्रैफिक में फंसी थी विदेशी महिला! ड्राइवर ने पेश की इंसानियत की मिसाल- निभाया अतिथि देवो भव का धर्म, वीडियो वायरल

ट्रैफिक में फंसी थी विदेशी महिला! ड्राइवर ने पेश की इंसानियत की मिसाल- निभाया अतिथि देवो भव का धर्म, वीडियो वायरल

यह कहानी लोगों को याद दिलाती है कि भारत सिर्फ त्योहारों और भीड़ का देश नहीं, बल्कि यहां के लोगों के दिल भी उतने ही बड़े हैं जितनी उनकी मेहमाननवाजी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 01 Nov 2025 07:29 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसी कहानियां सामने आ जाती हैं जो दिल को छू जाती हैं और इंसानियत पर भरोसा बढ़ा देती हैं. इन दिनों मुंबई से एक ऐसी ही कहानी सामने आई है जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई महिला ने अपने भारतीय उबर ड्राइवर की दयालुता की तारीफ करते हुए कहा कि वह इंसान नहीं, फरिश्ता था. महिला ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि कैसे ड्राइवर ने लंबा ट्रैफिक जाम होने के बावजूद उनका पूरा ख्याल रखा, उन्हें पानी और खाना लाकर दिया, और पैसे लेने से साफ मना कर दिया. यह कहानी लोगों को याद दिलाती है कि भारत सिर्फ त्योहारों और भीड़ का देश नहीं, बल्कि यहां के लोगों के दिल भी उतने ही बड़े हैं जितनी उनकी मेहमाननवाजी.

छठ पूजा के चलते लंबे ट्रैफिक जाम में फंसी विदेशी महिला

मुंबई में रहने वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला ब्री स्टील (Bree Steel) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारत में अपने एक उबर ड्राइवर के साथ हुए अनुभव को शेयर किया. उन्होंने लिखा कि यह घटना उनके जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक थी. ब्री ने अपने वीडियो की शुरुआत करते हुए कहा “भारतीय उबर ड्राइवर वाकई अगले स्तर के आइकॉन हैं.” उन्होंने बताया कि उस दिन वह अपने घर लौट रही थीं जब उन्होंने एक उबर बुक की. रास्ते में छठ पूजा के कारण मुंबई की सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम था. जो सफर सिर्फ 15 मिनट का होना चाहिए था, वह करीब दो घंटे लंबा हो गया. उन्होंने मजाक में कहा “काश किसी ने मुझे बताया होता कि आज त्योहार है, तो मैं निकलती ही नहीं.”

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bree Steele | Podcast producer & host (@breesteele.mp3)

ड्राइवर ने खूब की मेहमान नवाजी

लगभग 30 मिनट तक एक ही जगह पर फंसे रहने के बाद उनका ड्राइवर कार से उतरा और थोड़ी देर बाद दो बोतल पानी लेकर लौटा. जब ब्री ने पैसे देने की कोशिश की, तो ड्राइवर मुस्कुराया और बोला “आप हमारे मेहमान हैं.” ब्री ने कहा कि इससे वह बहुत प्रभावित हुईं. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. कुछ देर बाद जब ट्रैफिक और भी बढ़ गया, तो वही ड्राइवर फिर से बाहर गया और कबाब और पेय पदार्थ लेकर लौटा ताकि वह भूखी न रहें. वह बार-बार यही कहता रहा कि “मेहमानों की सेवा करना हमारा धर्म है.”

महिला बोली, ड्राइवर ने मेरा दिल जीत लिया

ब्री ने अपने पोस्ट में लिखा “मैंने दुनिया के कई देशों में सफर किया है, लेकिन ऐसा अनुभव सिर्फ भारत में ही मिल सकता है.” उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उन्हें किसी भारतीय उबर ड्राइवर से इतना अच्छा अनुभव मिला हो. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि “मुझे समझ नहीं आता कि मेरी हर बेहतरीन कहानी में उबर ड्राइवर ही क्यों होता है. एक ने मुझे बाढ़ में फंसे होने के बाद हवाई अड्डे तक पहुंचाया था. एक ने मेरा जूता उठाया जो चलते समय ऑटो से गिर गया था. और अब, इस शख्स ने मेरा दिल जीत लिया.”

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

ब्री का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग इस भारतीय ड्राइवर की तारीफ करते नहीं थक रहे. कोई लिख रहा है “यही है असली भारत.” तो कोई कह रहा है “हमारे देश की पहचान सिर्फ संस्कृति नहीं, बल्कि इंसानियत भी है.” इस वायरल पोस्ट ने यह साबित कर दिया कि भारत में सिर्फ सड़कें और शहर नहीं, बल्कि दिल भी विशाल हैं. एक छोटी सी मदद, एक बोतल पानी या मुस्कान भी किसी के दिन को यादगार बना सकती है.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली

Published at : 01 Nov 2025 07:29 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दे डाला बड़ा बयान
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें लेटेस्ट तस्वीरें
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दे डाला बड़ा बयान
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें लेटेस्ट तस्वीरें
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें तस्वीरें
विश्व
'कोई अकेला नहीं रहेगा...', अमेरिका बोला- झगड़ालू चीन से निपटने के लिए सहयोगियों को तकनीक देने को तैयार
'कोई अकेला नहीं रहेगा...', अमेरिका बोला- झगड़ालू चीन से निपटने के लिए सहयोगियों को तकनीक देने को तैयार
दिल्ली NCR
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं
यूटिलिटी
म्युचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर एफडी, कहां निवेश करना है ज्यादा सेफ, जान लीजिए
म्युचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर एफडी, कहां निवेश करना है ज्यादा सेफ, जान लीजिए
ट्रेंडिंग
'श्यामा आन बसो वृंदावन में' भजन पर लड़की ने किया गजब का डांस- वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
'श्यामा आन बसो वृंदावन में' भजन पर लड़की ने किया गजब का डांस- वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget