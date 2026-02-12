मुंबई लोकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी के बीच कुर्ला रेलवे स्टेशन से इंसानियत की एक मिसाल सामने आई है. ठाणे–CSMT लोकल ट्रेन से उतरने के दौरान एक बुज़ुर्ग यात्री अचानक संतुलन खो बैठे और प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच फिसलने लगे. इसी दौरान स्टेशन पर तैनात एक टिकट चेकर (TC) ने बिना एक पल गंवाए दौड़ लगाई और बुज़ुर्ग यात्री की जान बचा ली. यह पूरी घटना स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

देवदूत बना टीसी, ट्रेन से गिरते बुजुर्ग की बचाई जान

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बुज़ुर्ग यात्री लोकल ट्रेन के रुकते ही उतरने की कोशिश कर रहे थे. उम्र और भीड़ की वजह से उनका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के बेहद करीब गिरने लगे. हालात ऐसे थे कि कुछ सेकंड की देरी जानलेवा साबित हो सकती थी. उसी वक्त पास ही मौजूद TC ने स्थिति भांपते ही तेजी से दौड़ लगाई. CCTV फुटेज में साफ दिखाई देता है कि TC पूरी ताकत से बुज़ुर्ग यात्री की ओर भागता है और उन्हें खींचकर सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर ले आता है. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बड़ा हादसा टल चुका था. बुज़ुर्ग यात्री को तुरंत संभाला गया और प्राथमिक मदद दी गई.

सोशल मीडिया जमकर हो रही तारीफ

इस घटना का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. यूजर्स TC की बहादुरी और त्वरित फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि मुंबई लोकल की भीड़ में ऐसे रेलवे कर्मचारी ही यात्रियों के लिए असली सुरक्षा कवच होते हैं. घटना के बाद रेलवे अधिकारियों और यात्रियों ने भी TC की प्रशंसा की है. अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों को यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, और यह घटना उसी ट्रेनिंग और इंसानियत का बेहतरीन उदाहरण है.

