हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: आपके बच्चे को भी है Reels की लत? देसी मॉम ने ढूंढा गजब का जुगाड़, वीडियो देख आएगी हंसी!

Video: आपके बच्चे को भी है Reels की लत? देसी मॉम ने ढूंढा गजब का जुगाड़, वीडियो देख आएगी हंसी!

Funny Viral Video: अगर आपके भी बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो आप भी वायरल हो रहे वीडियो की मदद से बच्चे की मोबाइल की लत को दूर कर सकते हैं. इस वीडियो में एक महिला ने अपनी बच्ची को सबक सिखा दिया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

Mother-Daughter Viral Video: आजकल मोबाइल की लत बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी के अंदर है. खासकर आजकल के छोटे बच्चों के अंदर मोबाइल की लत हद से ज्यादा हो गई है. इसका सबसे बड़ा कारण मां-बाप की लापरवाही है, क्योंकि कई मां-बाप अपने बच्चों के अंदर फोन की आदत लगवा देते हैं, जिसके चलते अगर मां-बाप बच्चे को फोन न दें तो वह रोने लगते हैं और जिद्द करने लगते हैं.

कुछ बच्चे तो फोन लेने के बाद ही खाना खाते हैं. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण लापरवाही होती है और इसका समाधान सिर्फ मां-बाप ही निकाल सकते हैं, हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने एक मां ने अपने बच्चे की मोबाइल फोन की लत को खत्म करने का ऐसा जुगाड़ निकाला है, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by aditi rao (@crazy___aditi___)

'मोबाइल देखने से आंखों पर काले धब्बे हो जाते हैं'

वीडियो में देख सकते हैं कि मां ने बच्चे की आंख के चारों ओर काजल लगाया हुआ है और वह उससे कहती हैं कि देखो मोबाइल देखने से आंखे ऐसी हो जाती है. मां की बात सुनकर बच्चा शीशे की तरफ जाता है और अपनी शक्ल देखने लगता है. शक्ल देखने के बाद बच्चा जोर-जोर से रोने लगता है. रोते हुए बच्चा अपनी मां की तरफ जाता है.

फिर मां अपने बच्चे के मन में डर बैठाने लग जाती है कि ज्यादा मोबाइल देखने से आंखों पर काले धब्बे हो जाते हैं. बच्चा इस बात को सुनकर डर जाता है. महिला बार-बार अपने बच्चे से कहती है कि मोबाइल देखोगे अब, जिसपर बच्चा रोते हुए कहता है कि नहीं. बच्चा जब रोते हुए कमरे से बाहर जाने लगता है तो मां उसे सरकटे का नाम लेकर डरा देती है.

वीडियो देख यूजर्स की हंसी छूट गई

इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के मजेदार कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि मां ने बहुत ही अच्छा सबक सिखाया तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि वीडियो देखकर हंसी छूट गई. कुछ ने कहा कि बहुत अच्छा तरीका है ये तो.

एक यूजर ने लिखा कि सरकटे का नाम लेते ही डर गया बच्चा. कुछ ने कहा कि बच्चा कितना मासूम लग रहा है. इस वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा है और लोगों को वीडियो भी बहुत पसंद आया है.

Published at : 17 Nov 2025 11:32 AM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
