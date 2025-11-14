Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है. इस वीडियो में राजस्थान रोडवेज के दो अधिकारी ऑफिस में डांस और रासलीला करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक लेडी स्टाफ अफसर को लिपिस्टिक लगाती हुई चुनरी ओढ़ाती है और साथ ही श्रंगार करती भी दिखाई दे रही है. इस वीडियो में अफसर को दफ्तर के अंदर ठुमके लगाते भी देखा गया है. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

महिला ने अधिकारी को लिपिस्टिक लगाई

बता दें कि ये मामला भरतपुर डिपो का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में अधिकारी को दफ्तर के अंदर डांस करते देखा जा सकता है. पुरुष अधिकारी की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है और वहीं महिला का नाम गायत्री देवी बताया जा रहा है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सुनील कुमार दफ्तर के अंदर डांस करते हुए नजर आते हैं और वहीं गायत्री देवी उनका वीडियो बना रही होती हैं. वीडियो में आगे देखा गया है कि गायत्री देवी सुनील कुमार को लिपिस्टिक लगाती हैं उन्हें चुनरी ओढ़ाती है . ऐसा करते हुए दोनों ही बड़ा हंस रहे होतें हैं. आगे देखा गया कि अधिकारी गाना गाते हुए ठुमके भी लगाते हैं और गायत्री देवी उनका वीडियो बनाने में लगी रहती हैं.

दोनों अधिकारियों को कार्यमुरक्त किया गया

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई और साथ ही राजस्थान रोडवेज के उप सहायक महाप्रबंधक ने 10 नवंबर को दोनों अधिकारियों को कार्यमु्क्त करते हुए एपीओ भेजा. जानकारी के मुताबिक, दोनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है. इस घटना ने विभागीय मर्यादा और सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए है.