मां-बेटे ने साथ में पास की 10वीं की परीक्षा, साबित किया सीखने की कोई उम्र नहीं होती

आपने आए दिन सोशल मीडिया पर सक्सेस की कहानियां सुनी होगी. इन दिनों भी एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी वायरल हो रही है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है. यह कहानी सिर्फ एक परीक्षा पास करने की नहीं, बल्कि हौसले, रिश्ते और सपनों को फिर से जीने की है. एक मां जिसने सालों पहले अपनी पढ़ाई पूरी तरह छोड़ दी थी, उसने अपने बेटे के साथ मिलकर दसवीं की परीक्षा दी और दोनों ने साथ में शानदार तरीके से पास भी किया. यह वीडियो लोगों को यह सोचने पर भी मजबूर कर रहा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस जरूरत होती है तो हिम्मत और साथ की.

Cutest Video on The Internet Today!



B Lakshmi Hari discontinued her education after 6th grade & after marriage and two kids could never go back to school or pursue education.



Her son Vijay came to tenth grade and insisted that his mother also appear for tenth exams in… pic.twitter.com/RarXp3JhhF — Revathi (@revathitweets) April 30, 2026





वायरल वीडियो में क्या दिखाई दिया?



वायरल वीडियो में आंध्र प्रदेश के पालाकोल्लू के रहने वाली लक्ष्मी लाहरी और उनके बेटे विजय की कहानी दिखाई गई है. लक्ष्मी ने 6वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन शादी और घर की जिम्मेदारी के चलते उन्हें पढ़ाई के बीच में ही छोड़नी पड़ी. सालों बाद जब उनका बेटा विजय 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसने अपनी मां को दोबारा पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रेरित किया. बेटे के हौसले ने मां के अंदर सपने को फिर से जगा दिया और दोनों ने साथ में दसवीं की परीक्षा देने का फैसला किया. वीडियो में दिखाई देता है कि रिजल्ट आने के बाद मां-बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता. दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और झूमते हैं और मां की आंखों में खुशी के आंसू भी साफ नजर आते हैं.



कैसा रहा मां और बेटे का रिजल्ट?



इस परीक्षा में लक्ष्मी ने 600 में से 360 अंक हासिल किए, जबकि उनके बेटे विजय ने 562 अंक लाकर शानदार प्रदर्शन किया. हालांकि इस कहानी की असली खासियत नंबर नहीं, बल्कि वह सफर है जो मां और बेटे ने साथ तय किया है.



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यूजर्स के रिएक्शन



इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को भी इमोशनल कर दिया है. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस इरादा होना चाहिए. वहीं दूसरे ने कमेंट किया मां-बेटी की यह मुस्कान ही असली सफलता है. एक और यूजर ने कमेंट किया घर परिवार साथ हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता. उसके अलावा लास्ट में कोई यूजर ने कमेंट कर कहा इंटरनेट का सबसे क्यूट और प्रेरणादायक वीडियो यह है.

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