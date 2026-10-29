कौन हैं आशुतोष सिन्हा? PM के गढ़ में लहराया अखिलेश का परचम, वाराणसी स्नातक सीट जीते

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों के परिणाम आए गए हैं. इसमें 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 5 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है. बीजेपी को सबसे बड़ा झटका, वाराणसी में लगा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सपा ने शिक्षक और स्नातक दोनों के चुनाव जीत लिए हैं.

शिक्षक सीट पर सपा के लाल बिहार यादव और स्नातक सीट पर आशुतोष सिन्हा ने जीत हासिल की है. 16 राउंड चली गिनती में आशुतोष सिन्हा ने बीजेपी के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी केदारनाथ सिंह को मात दी. सिन्हा ने सिंह को 17,211 मतों से हराया. सिन्हा लगातार दूसरी बार एमएलसी चुने गए हैं.

आशुतोष सिन्हा साल 2006 में हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में रिकॉर्ड मतों से उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए. साल 2007 में उन्होंने 'छात्र युवा सम्मेलन' का आयोजन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (तत्कालीन राष्ट्रीय युवा प्रभारी एवं सांसद) मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

साल 2007 और 2011 में गिरफ्तारी हुए थे आशुतोष

बसपा सरकार के दौरान आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्होंने साल 2007 और 2011 में गिरफ्तारी हुए थे. साल 2007 के बलिया लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार किया.

अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों, जैसे युवा अधिवक्ताओं के लिए चैंबर और प्रोत्साहन राशि, वयोवृद्ध अधिवक्ताओं के लिए पेंशन तथा असमय मृत्यु के शिकार अधिवक्ताओं के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने सहित अन्य मुद्दों को लेकर समय-समय पर आयोजित धरना-प्रदर्शनों में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की.

इसके अलावा, वित्तविहीन शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, प्रेरकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली तथा सम्मानजनक मानदेय जैसी मांगों को लेकर आयोजित आंदोलनों में भी उन्होंने हिस्सा लिया.

आशुतोष सिन्हा 7 दिसंबर 2020 को समाजवादी पार्टी के टिकट पर वाराणसी खंड निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए. वर्ष 2023-24 में उन्होंने संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति के सभापति के रूप में जिम्मेदारी निभा चुके हैं.