महाकुंभ वाली मोनालिसा ने बनवाया अपना स्टैच्यू, यूजर्स पूछने लगे- कहां बना है 'मोनालिसा चौराहा'

आपको महाकुंभ वाली मोनालिसा तो याद ही होगी. मेले में मालाएं बेचने से लेकर फिल्मों में काम करने तक का सफर उनका बड़ा हैरान कर देने वाला रहा. मोनालिसा रियल लाइफ के अलावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी काफी एक्टिव रहती है और अपने फैंस के लिए नए नए पोस्ट शेयर करती रहती है. हाल ही में उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए लोगों को चौंका दिया. जहां उन्होंने एक नए अंदाज में अपना एआई अवतार बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसके बाद मोनालिसा चौराहे को लेकर लोग इंटरनेट पर चर्चा करने लगे.

मोनालिसा ने शेयर किया अपना एआई वाला अवतार, चौराहे पर लगाई मूर्ति

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें महाकुंभ वाली मोनालिसा ने अपना एआई वाला अवतार इस अंदाज में शेयर किया कि लोगों में चर्चा शुरू हो गई और लोग मोनालिसा चौराहे का पता पूछने लगे. दरअसल, मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड सर्किल portrait से अपनी तस्वीर बनाई जिसमें शहर के किसी बड़े चौराहे पर आपकी मूर्ति लग जाती है और उसे मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. जिसके बाद मोनालिसा के फैंस ने उनके कमेंट बॉक्स में सवालों की बाढ़ ला दी.

महाकुंभ से फेमस हुई थी मोनालिसा

आपको बता दें कि मोनालिसा मध्यप्रदेश की रहने वाली है. फरवरी में खत्म हुए महाकुंभ से मोनालिसा को पहचान मिली थी. इसके बाद उन्हें फिल्म ऑफर हुई और हाल ही में उनका एक गाना भी रिलीज हुआ है जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. मोनालिसा का अंदाज तो खास है ही साथ ही लोग उनकी आंखों और खूबसूरती के भी दीवाने हैं. उनकी मुस्कुराहट के चर्चे सोशल मीडिया पर अक्सर होते रहते हैं.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

आपको बता दें कि पोस्ट को mona_lisa_0007 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने पोस्ट को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये मोनालिसा चौराहा कहां है भाई हमें भी जाना है. एक और यूजर ने लिखा...अभ बस यही देखना बाकी था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...नीचे लगी रेहड़ियां आपकी शोभा खराब कर रही है.

