हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमहाकुंभ वाली मोनालिसा ने बनवाया अपना स्टैच्यू, यूजर्स पूछने लगे- कहां बना है 'मोनालिसा चौराहा'

महाकुंभ वाली मोनालिसा ने बनवाया अपना स्टैच्यू, यूजर्स पूछने लगे- कहां बना है 'मोनालिसा चौराहा'

मोनालिसा ने हाल ही में अपनी तस्वीर शेयर करके लोगों को चौंका दिया. उन्होंने अपना एआई अवतार बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद मोनालिसा चौराहे को लेकर लोग इंटरनेट पर चर्चा करने लगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 25 Sep 2025 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

आपको महाकुंभ वाली मोनालिसा तो याद ही होगी. मेले में मालाएं बेचने से लेकर फिल्मों में काम करने तक का सफर उनका बड़ा हैरान कर देने वाला रहा. मोनालिसा रियल लाइफ के अलावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी काफी एक्टिव रहती है और अपने फैंस के लिए नए नए पोस्ट शेयर करती रहती है. हाल ही में उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए लोगों को चौंका दिया. जहां उन्होंने एक नए अंदाज में अपना एआई अवतार बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसके बाद मोनालिसा चौराहे को लेकर लोग इंटरनेट पर चर्चा करने लगे.

मोनालिसा ने शेयर किया अपना एआई वाला अवतार, चौराहे पर लगाई मूर्ति

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें महाकुंभ वाली मोनालिसा ने अपना एआई वाला अवतार इस अंदाज में शेयर किया कि लोगों में चर्चा शुरू हो गई और लोग मोनालिसा चौराहे का पता पूछने लगे. दरअसल, मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड सर्किल portrait से अपनी तस्वीर बनाई जिसमें शहर के किसी बड़े चौराहे पर आपकी मूर्ति लग जाती है और उसे मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. जिसके बाद मोनालिसा के फैंस ने उनके कमेंट बॉक्स में सवालों की बाढ़ ला दी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mona lisa ❤️❤️❤️ (@mona_lisa_0007)

महाकुंभ से फेमस हुई थी मोनालिसा

आपको बता दें कि मोनालिसा मध्यप्रदेश की रहने वाली है. फरवरी में खत्म हुए महाकुंभ से मोनालिसा को पहचान मिली थी. इसके बाद उन्हें फिल्म ऑफर हुई और हाल ही में उनका एक गाना भी रिलीज हुआ है जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. मोनालिसा का अंदाज तो खास है ही साथ ही लोग उनकी आंखों और खूबसूरती के भी दीवाने हैं. उनकी मुस्कुराहट के चर्चे सोशल मीडिया पर अक्सर होते रहते हैं.

यह भी पढ़ें: अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

आपको बता दें कि पोस्ट को mona_lisa_0007 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने पोस्ट को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये मोनालिसा चौराहा कहां है भाई हमें भी जाना है. एक और यूजर ने लिखा...अभ बस यही देखना बाकी था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...नीचे लगी रेहड़ियां आपकी शोभा खराब कर रही है.

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क में पुलिस ने रोकी फ्रांस के राष्ट्रपति की कार तो ट्रंप को मिला दिया फोन, इसके बाद जो हुआ- वीडियो वायरल

Published at : 25 Sep 2025 06:59 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत में 26 ठिकानों पर अटैक, एयरबेस पर दागीं मिसाइलें, इंडिया ने लगाई गुहार... ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे झूठ
भारत में 26 ठिकानों पर अटैक, एयरबेस पर दागीं मिसाइलें, इंडिया ने लगाई गुहार... ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे झूठ
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 6: ‘जॉली एलएलबी 3’ उड़ा रही गर्दा, छठे दिन 'सम्राट पृथ्वीराज' को दी मात, बना लिया ये बड़ा रिकॉर्ड
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 6: ‘जॉली एलएलबी 3’ उड़ा रही गर्दा, छठे दिन 'सम्राट पृथ्वीराज' को दी मात, बना लिया ये बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
भारत से बुरी तरह चिढ़ा पाकिस्तान, 'जुबानी जंग' हुई तेज, सूर्यकुमार यादव को आखिर अफरीदी ने क्यों किया चैलेंज?
भारत से बुरी तरह चिढ़ा पाकिस्तान, 'जुबानी जंग' हुई तेज, सूर्यकुमार यादव को आखिर अफरीदी ने क्यों किया चैलेंज?
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत में 26 ठिकानों पर अटैक, एयरबेस पर दागीं मिसाइलें, इंडिया ने लगाई गुहार... ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे झूठ
भारत में 26 ठिकानों पर अटैक, एयरबेस पर दागीं मिसाइलें, इंडिया ने लगाई गुहार... ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे झूठ
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 6: ‘जॉली एलएलबी 3’ उड़ा रही गर्दा, छठे दिन 'सम्राट पृथ्वीराज' को दी मात, बना लिया ये बड़ा रिकॉर्ड
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 6: ‘जॉली एलएलबी 3’ उड़ा रही गर्दा, छठे दिन 'सम्राट पृथ्वीराज' को दी मात, बना लिया ये बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
भारत से बुरी तरह चिढ़ा पाकिस्तान, 'जुबानी जंग' हुई तेज, सूर्यकुमार यादव को आखिर अफरीदी ने क्यों किया चैलेंज?
भारत से बुरी तरह चिढ़ा पाकिस्तान, 'जुबानी जंग' हुई तेज, सूर्यकुमार यादव को आखिर अफरीदी ने क्यों किया चैलेंज?
इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
ट्रेंडिंग
"तड़पाओगे तड़पा लो" गाने पर नन्हें बच्चों ने किया जोरदार डांस! यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल- वीडियो वायरल
हेल्थ
WHO Warns of Rising Hypertension Cases: दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामले, मौतों में भी इजाफा; WHO ने जारी की रिपोर्ट
दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामले, मौतों में भी इजाफा; WHO ने जारी की रिपोर्ट
इंडिया
CDS Gen Anil Chauhan: सरकार ने बढ़ाया गया CDS अनिल चौहान का कार्यकाल, जानें कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी?
सरकार ने बढ़ाया गया CDS अनिल चौहान का कार्यकाल, जानें कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी?
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget