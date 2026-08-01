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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बच्चा बार बार खो रहा था सामान, मां ने लगा दिया गजब का जुगाड़

Video: बच्चा बार बार खो रहा था सामान, मां ने लगा दिया गजब का जुगाड़

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा सा बच्चा घर में बैठकर शांति से अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा है. लेकिन उसके गले में एक रस्सी भी टंगी हुई है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Aug 2026 05:29 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन बच्चों के ढेरों प्यारे और हंसाने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार इंटरनेट पर एक ऐसा देसी जुगाड़ देखने को मिला है जिसे देखकर हर इंसान अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है. अक्सर छोटे बच्चे स्कूल का सामान जैसे पेंसिल, रबर (इरेजर) और कटर (शॉपनर) बहुत जल्दी खो देते हैं और हर दूसरे दिन घर में नई पेंसिल की मांग करते हैं. इसी रोज-रोज की झंझट से परेशान होकर एक मां ने ऐसा अनोखा दिमाग लगाया कि अब बच्चा चाहकर भी अपनी चीजें नहीं खो सकता.

गले में लटकी पेंसिल और रबर, बच्चा करता दिखा पढ़ाई

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा सा बच्चा घर में बैठकर शांति से अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा है. लेकिन जैसे ही आपकी नजर उसके गले पर जाएगी, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. मां ने एक लंबी सी रस्सी बच्चे के गले में माला की तरह पहना दी है. इसी एक ही रस्सी के दूसरे छोर पर पेंसिल, रबर और शॉपनर को एक साथ कसकर बांध दिया गया है. बच्चा उसी गले में लटकी हुई पेंसिल से आराम से कॉपी पर लिख रहा है. अब अगर पेंसिल हाथ से छूट भी जाए तो वह जमीन पर गिरने के बजाय सीधे उसके गले में ही लटकी रहेगी.

 
 
 
 
 
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मां का यह 'मास्टरस्ट्रोक' देखकर लोग हुए हैरान

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, यह आग की तरह फैल गया. लोगों को मां का यह 'देसी जुगाड़' बहुत ही मजेदार लग रहा है. हर कोई इस विचार की जमकर तारीफ कर रहा है. अक्सर बचपन में हर किसी ने अपनी पेंसिल और रबर खोई होती है, ऐसे में यह वीडियो देखकर लोगों को अपना बचपन याद आ गया.

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यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स

वीडियो को krishiv_samre2214 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस देसी जुगाड़ का हमारे घर वालों को पता नहीं था. एक और यूजर ने लिखा...इन सब चीजों के लिए बचपन में बहुत मार खाई है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कुछ भी हो, मां कोई न कोई जुगाड़ निकाल ही लेती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 05:29 PM (IST)
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