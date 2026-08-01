Video: बच्चा बार बार खो रहा था सामान, मां ने लगा दिया गजब का जुगाड़
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा सा बच्चा घर में बैठकर शांति से अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा है. लेकिन उसके गले में एक रस्सी भी टंगी हुई है.
सोशल मीडिया पर आए दिन बच्चों के ढेरों प्यारे और हंसाने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार इंटरनेट पर एक ऐसा देसी जुगाड़ देखने को मिला है जिसे देखकर हर इंसान अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है. अक्सर छोटे बच्चे स्कूल का सामान जैसे पेंसिल, रबर (इरेजर) और कटर (शॉपनर) बहुत जल्दी खो देते हैं और हर दूसरे दिन घर में नई पेंसिल की मांग करते हैं. इसी रोज-रोज की झंझट से परेशान होकर एक मां ने ऐसा अनोखा दिमाग लगाया कि अब बच्चा चाहकर भी अपनी चीजें नहीं खो सकता.
गले में लटकी पेंसिल और रबर, बच्चा करता दिखा पढ़ाई
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा सा बच्चा घर में बैठकर शांति से अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा है. लेकिन जैसे ही आपकी नजर उसके गले पर जाएगी, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. मां ने एक लंबी सी रस्सी बच्चे के गले में माला की तरह पहना दी है. इसी एक ही रस्सी के दूसरे छोर पर पेंसिल, रबर और शॉपनर को एक साथ कसकर बांध दिया गया है. बच्चा उसी गले में लटकी हुई पेंसिल से आराम से कॉपी पर लिख रहा है. अब अगर पेंसिल हाथ से छूट भी जाए तो वह जमीन पर गिरने के बजाय सीधे उसके गले में ही लटकी रहेगी.
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मां का यह 'मास्टरस्ट्रोक' देखकर लोग हुए हैरान
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, यह आग की तरह फैल गया. लोगों को मां का यह 'देसी जुगाड़' बहुत ही मजेदार लग रहा है. हर कोई इस विचार की जमकर तारीफ कर रहा है. अक्सर बचपन में हर किसी ने अपनी पेंसिल और रबर खोई होती है, ऐसे में यह वीडियो देखकर लोगों को अपना बचपन याद आ गया.
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यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स
वीडियो को krishiv_samre2214 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस देसी जुगाड़ का हमारे घर वालों को पता नहीं था. एक और यूजर ने लिखा...इन सब चीजों के लिए बचपन में बहुत मार खाई है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कुछ भी हो, मां कोई न कोई जुगाड़ निकाल ही लेती है.
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