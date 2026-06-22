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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइसे NASA में नौकरी दो... बरसाती कीड़े भगाने के लिए बंदे ने लगाया जुगाड़, मोबाइल की टॉर्च से दिखाया रास्ता; देखें वीडियो

इसे NASA में नौकरी दो... बरसाती कीड़े भगाने के लिए बंदे ने लगाया जुगाड़, मोबाइल की टॉर्च से दिखाया रास्ता; देखें वीडियो

Viral Video: बरसात में दुकान के आसपास मंडराने वाले कीड़ों को एक शख्स ने मोबाइल की टॉर्च की मदद से बाहर निकाल दिया. उसका यह अनोखा जुगाड़ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 22 Jun 2026 01:08 PM (IST)
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Video Viral: सपेरों ने अपने इशारों पर सांप को नचाया, मदारी ने डमरू के साथ बंदर को नचाया, ऐसे किस्से तो हम बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं. लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर किसी को बोलने पर मजबूर कर दिया कि भाई, इस बंदे की जरूरत इंडिया में नहीं, सीधे NASA में है. सोशल मीडिया पर एक शख्स का जुगाड़ इतना वायरल हो गया है कि लोग उसे साइंटिस्ट से कम नहीं बता रहे.

बरसात के मौसम में रोशनी के आसपास मंडराते कीड़ों से तो हम सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में दिखाए गए तरीके ने सबका दिल जीत लिया है. बिना किसी स्प्रे, बिना किसी मशीन के, सिर्फ एक मोबाइल फोन की टॉर्च की मदद से कीड़ों को भगाने का यह देसी जुगाड़ इंटरनेट पर छाया हुआ है. वीडियो को देखकर लोग हैरान भी हो रहे हैं और हंस भी रहे हैं, क्योंकि आइडिया इतना सिंपल है कि किसी के दिमाग में आसानी से आ ही नहीं सकता. 

दुकान की लाइट बंद कर कीड़ों को दिखाया नया रास्ता

अब बात करते हैं कि वीडियो में असल में क्या दिखाया गया है. बरसात के मौसम में रात के समय रोशनी में रहना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भारी मात्रा में बरसाती कीड़े रोशनी के इर्द-गिर्द मंडराने लगते हैं, ऐसे में वहां खड़े किसी भी इंसान का टिकना मुश्किल हो जाता है. वीडियो में रात का समय दिखाया गया है, जहां एक दुकान के बाहर रोशनी में बरसाती कीड़ों का पूरा झुंड मंडरा रहा होता है. ऐसे में दुकान पर मौजूद एक शख्स ने अपने फोन की स्क्रीन ऑन की और दुकान की लाइट बंद करवा दी. जैसे ही लाइट बंद हुई, वो सारे कीड़े फोन की स्क्रीन की रोशनी की तरफ आने लगे.

इसके बाद वह शख्स धीरे-धीरे फोन को लेकर आगे बढ़ता गया और जहां-जहां वो फोन लेकर जा रहा था, वहां-वहां वो कीड़े भी उसके पीछे जाते रहे.  आखिर में वह शख्स सारे कीड़ों के झुंड को लेकर दुकान से बाहर निकला और सीधा रोड पर पहुंचकर उन सभी कीड़ों को स्ट्रीट लाइट की तरफ छोड़ दिया. इस तरह बिना किसी नुकसान के, बड़े आराम से उसने पूरी दुकान को कीड़ों से मुक्त कर दिया. 

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जुगाड़ देखकर यूजर्स बोले- इस बंदे को NASA में नौकरी दो

इस जुगाड़ू वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन भी कमाल के आ रहे हैं.  एक यूजर ने लिखा, बहुत बढ़िया जुगाड़ है छोटे-छोटे कीड़े को घर से बाहर निकालने के लिए, जुगाड़ के मामले में भारतीयों की क्रिएटिविटी सच में कमाल की होती है. कई बार लोग सीमित साधनों से भी ऐसे समाधान निकाल देते हैं कि देखकर मुस्कान आ जाए. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाकिया लहजे में लिखा, कहां थे ये अभी तक, NASA को इनकी सख्त जरूरत है. तो किसी ने इस आइडिया को सुपरहिट बताते हुए कमेंट किया, भाई ने तो NASA को भी बेरोजगार कर दिया. इस तरह के कई मजेदार कमेंट्स वीडियो के नीचे आ रहे हैं. फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

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Published at : 22 Jun 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
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