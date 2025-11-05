गोवा, जिसे देश का “बीच पैराडाइज” कहा जाता है, जहां हर साल लाखों भारतीय और विदेशी सैलानी सुकून और आजादी के पल बिताने आते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने इस खूबसूरत जगह की छवि पर दाग लगा दिया है. वीडियो में कुछ भारतीय पर्यटक गोवा घूमने आईं विदेशी महिला टूरिस्ट्स को परेशान करते नजर आ रहे हैं. खुले समुद्र किनारे, धूप और मस्ती के बीच जबरन सेल्फी और तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे इन मनचलों की हरकतों ने लोगों का खून खौला दिया है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा है. लोग कह रहे हैं कि “ऐसे लोगों की वजह से ही भारत की मेहमाननवाजी बदनाम होती है.”

गोवा घूमने आई विदेशी महिलाओं के साथ हुई बदतमीजी

वायरल वीडियो गोवा के किसी बीच का बताया जा रहा है जहां कुछ विदेशी महिलाएं दोस्तों के साथ घूमने आई थीं. वे शांति से बीच का आनंद ले रही थीं कि तभी कुछ भारतीय युवक वहां पहुंचे. शुरुआत में वे सामान्य पर्यटक की तरह व्यवहार करते दिखे लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने अनुचित हरकतें शुरू कर दीं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक महिलाओं के पास जाकर जबरन उनके साथ सेल्फी लेने लगे. कई बार तो उन्होंने विदेशी महिलाओं के कंधे पर हाथ रखकर जबरन पोज देने की कोशिश की.

गोवा के अरोम्बोल बीच पर घूमने गए कुछ देशी पर्यटक विदेशी महिला पर्यटक को देखकर सेल्फी लेने लगे। विदेशी महिलाए इस दौरान असहज महसूस कर रही थी। उसी वक्त एक अन्य व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आने पर वे पर्यटक उलझने की कोशिश करने लगे।

कृपया इस मामले का संज्ञान… pic.twitter.com/QVUaAlYGWi — Ilyas (@Ilyas_SK_31) November 4, 2025

बार बार मना करने पर भी छेड़ते रहे मनचले

महिलाएं बार-बार मना करती रहीं लेकिन ये मनचले मानने को तैयार नहीं हुए. तभी पास में मौजूद एक अन्य भारतीय पर्यटक ने इस पूरे वाकये का वीडियो बनाना शुरू कर दिया. जब युवकों को एहसास हुआ कि उनकी हरकत रिकॉर्ड हो रही है, तो वे उस शख्स पर भड़क गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि मनचले कैमरे के सामने आने पर गालियां देने लगते हैं और उस व्यक्ति को धमकाते हैं कि “वीडियो डिलीट कर, नहीं तो...” जिस पर वीडियो बना रहा शख्स इस बात को क्लियर करता है कि पीटने की धमकी दी गई.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली

यूजर्स बोले, उठाकर जेल में डालो

वीडियो को @Ilyas_SK_31 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...तुरंत कार्रवाई कर लट्ठ बजाए जाएं. एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों को खुला क्यों छोड़ा है, ऐसे ही लोग होते हैं जो बड़ा क्राइम करते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया जाए.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल